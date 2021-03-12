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    • 12.03.2021 11:59
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    SON DAKİKA! - maçının VAR hakemi belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 30. haftasının kritik mücadelesinde Medipol ile karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmanın VAR hakemi oldu.

    Başakşehir - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

    , Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında bugün Medipol 'e konuk olacak. Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.

    Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.

    Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR odasında ise olacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Başakşehir - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu