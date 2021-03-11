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    • Spor
    • 11.03.2021 Gazete
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    , ile sözleşmesi sona erecek için harekete geçti

    'da mevkii için gündeme gelen ilk isim takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansı mercek altına alınırken, oyuncuya lig sona ermeden bir teklif yapılmasının planlandığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon 23 maçta sahada kaldı ve 2 asist yaptı...

    Sağ bek için ilk aday Sabaly

    Trabzonspor'da mevkii için gündeme gelen ilk isim takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansı mercek altına alınırken, oyuncuya lig sona ermeden bir teklif yapılmasının planlandığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon 23 maçta sahada kaldı ve 2 asist yaptı...

    Esas mevkii olmasına rağmen ve orta sahada da görev yapabilen li oyuncu, oyuncusu olmasına rağmen teknik kapasitesinin de yüksekliği ile dikkat çekiyor... Bordo-Mavililer, oyuncunun yüksek maaş beklentisi içerisinde olmaması durumunda menajeriyle masaya oturacak…

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    Haberler Spor Trabzonspor, Bordeaux ile sözleşmesi sona erecek Youssouf Sabaly için harekete geçti