Trabzonspor'da sağ bek mevkii için gündeme gelen ilk isim Youssouf Sabaly… Bordeaux takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansı mercek altına alınırken, oyuncuya lig sona ermeden bir teklif yapılmasının planlandığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon 23 maçta sahada kaldı ve 2 asist yaptı...

Esas mevkii sağbek olmasına rağmen solbek ve orta sahada da görev yapabilen Senegalli oyuncu, defans oyuncusu olmasına rağmen teknik kapasitesinin de yüksekliği ile dikkat çekiyor... Bordo-Mavililer, oyuncunun yüksek maaş beklentisi içerisinde olmaması durumunda menajeriyle masaya oturacak…