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    • Spor
    • 11.03.2021 Gazete
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    Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devrim yaptık

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. basın mensupları ile bir araya geldi. ndaki zemin sorununa değinen Kasapoğlu, "Statları en modern haliyle teslim ediyoruz. Kulüpler gereken bakımı göstermekle mükellefler. Kimsenin Türk futbolunun imajına zarar verme hakkı yok" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devrim yaptık

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. basın mensupları ile bir araya geldi. ndaki zemin sorununa değinen Kasapoğlu, "Statları en modern haliyle teslim ediyoruz. Kulüpler gereken bakımı göstermekle mükellefler. Kimsenin Türk futbolunun imajına zarar verme hakkı yok" ifadesini kullandı.

    nun birçok alanında devrim yaptıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma ve emek var. Bu noktada da her alanda bir ideali var. Her alanda olduğu gibi sporda da devasa bir yatırım söz konusu. Birçok alanda ciddi devrimler var" dedi. Kasapoğlu hakem tartışmaları için, "Futbolun üretkenliğinin konuşulması gerekirken başka konular konuşuluyor. Kişileri değil sistemi konuşalım. Artık kısır tartışmalardan öteye geçilmeli" yorumunu yaptı.

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