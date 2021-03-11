Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devrim yaptık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu basın mensupları ile bir araya geldi. Türk futbolundaki zemin sorununa değinen Kasapoğlu, "Statları en modern haliyle teslim ediyoruz. Kulüpler gereken bakımı göstermekle mükellefler. Kimsenin Türk futbolunun imajına zarar verme hakkı yok" ifadesini kullandı.

Türk sporunun birçok alanında devrim yaptıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma ve emek var. Bu noktada da her alanda bir ideali var. Her alanda olduğu gibi sporda da devasa bir yatırım söz konusu. Birçok alanda ciddi devrimler var" dedi. Kasapoğlu hakem tartışmaları için, "Futbolun üretkenliğinin konuşulması gerekirken başka konular konuşuluyor. Kişileri değil sistemi konuşalım. Artık kısır tartışmalardan öteye geçilmeli" yorumunu yaptı.