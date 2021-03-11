Başakşehir-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır’ın (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de 30. hafta hakemleri: YARIN: 19.00 Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır, Cumartesi: 13.30 Sivasspor-Karagümrük: Halil Umut Meler, 16.00 Ç.Rize-Hatayspor: Suat Arslanboğa, 16.00 Alanyaspor- Antalyaspor: Sarper Barış Saka, 19.00 Kayseri-G.Saray: Halis Özkahya, Pazar: 13.30 A.Gücü-Göztepe: Hüseyin Göçek, 16.00 Erzurum-Trabzonspor: Ali Palabıyık, 16.00 Gaziantep-Denizlispor: Atilla Karaoğlan, 19.00 F.Bahçe-G.Birliği: Abdulkadir Bitigen, Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-Konyaspor: Volkan Bayarslan.
PELE'YE BÜYÜK ONUR
Brezilya'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki efsane Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı… Stadın isminin "Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay verildi...
ONLAR KLOPP'U İSTİYOR!
Rangers ile İskoçya'da şampiyonluk yaşayan Steven Gerrard, Liverpool iddialarına yanıt verdi. Gerrard, "Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Klopp'u istiyor" dedi.