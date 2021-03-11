Başakşehir-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır’ın (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

PAZAR GÜNÜ SAHADA OLACAĞIM

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Pelkas önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım" dedi... Yunan yıldız Konya maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla ilgili olarak, "Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı. Doktorla da görüştüm; pazar günü sahada olacağım" ifadelerini kullandı.