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    • Spor
    • 11.03.2021 Gazete
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    Başakşehir-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır’ın (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'dE 30. hafta hakemleri: YARIN: 19.00 Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır, Cumartesi: 13.30 Sivasspor-Karagümrük: , 16.00 Ç.Rize-Hatayspor: , 16.00 Alanyaspor- Antalyaspor: Sarper Barış Saka, 19.00 Kayseri-G.Saray: , Pazar: 13.30 A.Gücü-Göztepe: , 16.00 Erzurum-Trabzonspor: , 16.00 Gaziantep-Denizlispor: , 19.00 F.Bahçe-G.Birliği: , Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-Konyaspor: .

    Başakşehir-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır’ın

    Süper Lig'de 30. hafta hakemleri: YARIN: 19.00 Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır, Cumartesi: 13.30 Sivasspor-Karagümrük: Halil Umut Meler, 16.00 Ç.Rize-Hatayspor: Suat Arslanboğa, 16.00 Alanyaspor- Antalyaspor: Sarper Barış Saka, 19.00 Kayseri-G.Saray: Halis Özkahya, Pazar: 13.30 A.Gücü-Göztepe: Hüseyin Göçek, 16.00 Erzurum-Trabzonspor: Ali Palabıyık, 16.00 Gaziantep-Denizlispor: Atilla Karaoğlan, 19.00 F.Bahçe-G.Birliği: Abdulkadir Bitigen, Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-Konyaspor: Volkan Bayarslan.

    PELE'YE BÜYÜK ONUR
    Brezilya'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki efsane Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı… Stadın isminin "Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay verildi...

    ONLAR KLOPP'U İSTİYOR!
    Rangers ile İskoçya'da şampiyonluk yaşayan Steven Gerrard, Liverpool iddialarına yanıt verdi. Gerrard, "Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Klopp'u istiyor" dedi.

        18 FARKLI İSİMDEN SKORA KATKI!
        Fenerbahçe geniş kadrosunun meyvelerini fazla oyunculardan bulduğu gollerle alıyor... Sezon başında flaş isimleri kadrosuna katan ancak santforlardan gerekli performansı alamayan Sarı-Lacivertliler'de 18 farklı isim rakip fileleri havalandırdı.

        EMRE BELÖZOĞLU YENİ YILDIZLAR İÇİN AVRUPA SEFERİNDE
        Transferde         bu sezon şov yapan Fenerbahçe, Avrupa'nın tüm liglerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, genç potansiyel olarak görülen birçok oyuncu için temaslar yaptı. Hatta biten transferler bile var. Fenerbahçe'nin stoper, sol bek, sol kanat ve santfor bölgelerine takviye yapması bekleniyor.

        PAZAR GÜNÜ SAHADA OLACAĞIM
        Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Pelkas önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım" dedi... Yunan yıldız Konya maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla ilgili olarak, "Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı. Doktorla da görüştüm; pazar günü sahada olacağım" ifadelerini kullandı.

            ŞAMPİYONLUĞA 12 MAÇ KALDI!
            F.Bahçe'nin stoperi Attila Szalai, taraftara umut dolu mesajlar verdi. Szalai, "Rüyamızın gerçekleşmesine, şampiyon olmamıza 12 maç kaldı" dedi.

            LUYİNDAMA&YEDLİN DÖNÜYOR
            Cimbom'da Kayseri sınavında savunma değişiyor. Luyindama stopere, Yedlin de sağ beke dönecek. Fatih Terim ceza ya da sakatlık olmadığı sürece Yedlin-Luyindama- Marcao-Saracchi'ye görev verecek.

            ERENCAN YARDIMCI GERİ DÖNEBİLİR!
            4.2 milyon TL'ye Eyüp'e satılan Erencan Yardımcı G.Saray'a geri dönebilir. Sözleşmeye 4.2 milyon TL'lik geri alma opsiyonu koyulduğu ortaya çıktı.

                GEÇEN SEZONU MUMLA ARIYOR!
                Trabzon'da gol sorunu yaşanıyor. Geçen sezon 34 haftada 76 gol atarak son 24 sezonun en golcü dönemini yaşayan Trabzonspor, bu sezon ise gol yollarında etkisiz kaldı. Geçtiğimiz sezon 28 maçta 64 gol atan Fırtına bu sezon ise aynı dönemde 35 golde kaldı…

                AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 HEYECANI START ALIYOR
                UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 maçları bugün oynanacak. Program şöyle: 20.55 M.United- Milan, D.Kiev-Villarreal, Ajax-Young Boys, Slavia Prag- Rangers, Olympiakos-Arsenal, 23.00 Granada-Molde, Tottenham-D.Zagreb, Roma-Shakhtar. Bu maçların rövanşları 18 Mart Perşembe oynanacak.

                ELAZIĞSPOR'DA ŞATIROĞLU SESLERİ YÜKSELİYOR
                Türk futbolunun mihenk taşlarından olan 2. Lig ekibi Elazığspor'da düşüş sürüyor. Kümede kalma mücadelesi veren Bordo- Beyazlılar'da efsane başkan Akın Şatıroğlu bir kez daha göreve çağırıldı. Şehrin ileri gelenleri ve taraftar grupları Şatıroğlu'nun tek çare olduğunu yerel medyada belirtiyor.

                    TÜRK TELEKOM KOMŞU'DA KAYIP
                    FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu 2. hafta maçında Türk Telekom, AEK'ya deplasmanda 74-65 mağlup oldu… AEK maçın ilk yarısını da 38-31 önde geçti…

                    CENK'TEN MÜJDELİ HABER
                    G.Birliği                     deplasmanında sakatlanan Cenk Tosun'dan müjdeli haber geldi. Tamamen iyileşen milli futbolcu dün idmanlara başladı. Cenk Tosun'un maç eksiği olduğu için Başakşehir maçının kadrosuna alınmayacağı ama derbide forma giyeceği öğrenildi.
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                    Haberler Spor Başakşehir-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır’ın (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)