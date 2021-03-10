Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan