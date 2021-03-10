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    • 10.03.2021 14:20
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    SON DAKİKA: - maçının hakemi oldu

    Son dakika haberine göre, 'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. ile arasında yapılacak maçı yönetecek.

    AA
    Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

    'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. ile arasında yapılacak maçı yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    12 Mart Cuma:

    19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

    13 Mart Cumartesi:

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

    16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka

    19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

    14 Mart Pazar:

    13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

    16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

    19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

    15 Mart Pazartesi:

    19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu
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