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    • 10.03.2021 22:36
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    maçı saat kaçta başlıyor? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

    maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda saat kaçta? Futbol severler heyecan dolu maçın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Fransız devi PSG ile İspanyol ekip Barcelona'nın karşılaşacağı mücadele nefes kesecek. Peki, hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    PSG Barcelona maçı saat kaçta başlıyor? Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı hangi kanalda?

    PSG Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Gözler nefes kesecek rövanş karşılaşmasına çevrildi. Peki PSG Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İki takım arasında Barcelona'nın sahasında oynanan ilk maç 4-1 PSG üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

    PSG BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Parc des Princes'te oynanacak PSG - Barcelona maçını Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Verratti, Draxler, Mbappe, Icardi

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi

        PARIS ST GERMAIN

        - Başakşehir'le aynı Şampiyonlar Ligi grubunda mücadele edip RB Leipzig'i averajla geride bırakarak lider olan Paris St Germain, Fransa Ligue 1'de ise 28 hafta sonunda Lille'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        - İspanya'da 4-1 kazanmış olmanın büyük bir avantajı var ancak takımda da 2 önemli eksik bulunuyor.

        - Neymar sakat, Moise Kean koronavirüs karantinasında. TD Mauricio Pochettino'nun hücum üçlüsünün "Mbappe, Icardi, Di Maria" olması bekleniyor.

        - Sağ bek bölgesinde ufak bir belirsizlik var. Colin Dagba şüpheli, son lig maçını kaçıran Alessandro Florenzi'nin durumu da maç saati netleşecek.

        - Pochettino; "Futbolda hataya yer yok ve biz, Barcelona'dan daha kararlı ve dikkatli şekilde bu maçı oynamalıyız. Sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz..." dedi.

        BARCELONA

        - Son 4 resmi maçını gol yemeden kazanan Barcelona, Paris'te imkansızı başarabilecek mi?

        - İki takımın bir önceki eşleşmesinde, 2016/17 sezonunda ilk maçı Paris'te PSG 4-0 kazanmış, rövanşta ise Barcelona 6-1'le turu geçen taraf olmuştu.

        - Neymar, Barcelona'daydı, hatta Arda Turan da o zaman Katalan devinde forma giyiyordu.

        - Barça'nın Fransa kafilesinde Philippe Coutinho, Gerard Pique, Ansu Fati, Sergi Roberto ve Ronald Araujo yer almadı. Jordi Alba takımla birlikte ama durumu maç saati netleşecek.

        - Eksikler sonrası TD Ronald Koeman'ın son maçlara 4-3-3 yerine 3-4-1-2 düzeniyle çıktığına şahit olduk. Ortanın en sağın Sergino Dest, yetişirse en solunda Alba başlayabilir.

        - Gole en yakın isimler Lionel Messi ve Ousmane Dembele olacak.
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        Haberler Spor PSG Barcelona maçı saat kaçta başlıyor? Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı hangi kanalda?