PSG Barcelona maçı saat kaçta başlıyor? Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı hangi kanalda?

PARIS ST GERMAIN

- Başakşehir'le aynı Şampiyonlar Ligi grubunda mücadele edip RB Leipzig'i averajla geride bırakarak lider olan Paris St Germain, Fransa Ligue 1'de ise 28 hafta sonunda Lille'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

- İspanya'da 4-1 kazanmış olmanın büyük bir avantajı var ancak takımda da 2 önemli eksik bulunuyor.

- Neymar sakat, Moise Kean koronavirüs karantinasında. TD Mauricio Pochettino'nun hücum üçlüsünün "Mbappe, Icardi, Di Maria" olması bekleniyor.

- Sağ bek bölgesinde ufak bir belirsizlik var. Colin Dagba şüpheli, son lig maçını kaçıran Alessandro Florenzi'nin durumu da maç saati netleşecek.

- Pochettino; "Futbolda hataya yer yok ve biz, Barcelona'dan daha kararlı ve dikkatli şekilde bu maçı oynamalıyız. Sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz..." dedi.