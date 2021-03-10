PSG Barcelona maçı saat kaçta başlıyor? Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı hangi kanalda?

PSG Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Gözler nefes kesecek rövanş karşılaşmasına çevrildi. Peki PSG Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İki takım arasında Barcelona'nın sahasında oynanan ilk maç 4-1 PSG üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
PSG BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Parc des Princes'te oynanacak PSG - Barcelona maçını Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Verratti, Draxler, Mbappe, Icardi
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi