Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 30'uncu haftasında cumartesi günü evinde konuk edeceği Atakaş Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Uygun, "Önümüzde kadrosunda gol kralları olan, birbirinden yetenekli futbolculara sahip olan Hatayspor ile kendi evimizde mücadele edeceğiz. Kazanmak istiyoruz. 8 haftadır alamadığımız galibiyeti bu maçta alarak bizi seven büyük Rizespor taraftarlarına armağan etmek istiyoruz. Bu yüzden de gerek taktiksel olarak gerek sistem olarak gerekse mental açıdan takım üzerinde oluşan olumsuz havayı ortadan kaldırmak adına psikolojik olarak yaptığımız terapi ile sahada iyi oynayan, mücadele eden, kazanma adına savaşan ve futbol yeteneklerini sergileyen bir Rizespor'u sevenlerine izlettirerek 3 puanla tanışmak istiyoruz" dedi.
'TAKIMIN SEVGİYE, BİRLİĞE VE TAKIM RUHU İLE MÜCADELEYE İHTİYACI VAR '
Birbirinden yetenekli futbolcularla iyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Uygun, "Biraz daha sahada yüreğini ortaya koyan, taktiksel olarak özellikle takım oyunu oynamaya, sistemsel anlamda da kendi yeteneklerini daha iyi sergileyebilecekleri sistemin ortaya çıkmaya ihtiyacı var. Futbolcuların bundan önceki süreçte yaşadığı sendrom ise tartışılmaz ama anlatmaya bile gerek yok. Genç sporcu kardeşlerimin bu tarz baskıları çok kolay atlatabilecek durumda olmadığı düşüncesindeyim. Dolayısı ile bizim takımın şu anda sevgiye, birliğe ve takım ruhu ile sahada mücadele etmeye ihtiyacı var. Biz de bunu kısa zaman içerisinde sağlayarak Rizespor'a uygulamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.