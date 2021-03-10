



'TAKIMIN SEVGİYE, BİRLİĞE VE TAKIM RUHU İLE MÜCADELEYE İHTİYACI VAR '

Birbirinden yetenekli futbolcularla iyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Uygun, "Biraz daha sahada yüreğini ortaya koyan, taktiksel olarak özellikle takım oyunu oynamaya, sistemsel anlamda da kendi yeteneklerini daha iyi sergileyebilecekleri sistemin ortaya çıkmaya ihtiyacı var. Futbolcuların bundan önceki süreçte yaşadığı sendrom ise tartışılmaz ama anlatmaya bile gerek yok. Genç sporcu kardeşlerimin bu tarz baskıları çok kolay atlatabilecek durumda olmadığı düşüncesindeyim. Dolayısı ile bizim takımın şu anda sevgiye, birliğe ve takım ruhu ile sahada mücadele etmeye ihtiyacı var. Biz de bunu kısa zaman içerisinde sağlayarak Rizespor'a uygulamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.