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    • Spor
    • 10.03.2021 Gazete
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    , ile tarihi bir projeye imza attı

    ile arasında dün tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma kapsamında kurulacak güneş enerjisi tesisiyle , kendi elektriğini kendisi üretecek.

    Aslan'a 'enerji' geldi

    Galatasaray ile arasında dün tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma kapsamında kurulacak güneş enerjisi tesisiyle , kendi elektriğini kendisi üretecek. İmza töreninde konuşan Başkanı "20 milyon TL'lik bir proje bu. 25 yıllık sürede bizim cebimizden hiç para çıkmayacak. Galatasaray 25 yılda 100 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edecek. 25 milyon TL'lik masraf da EnerjiSa'ya ait olacak. 10 yıl sonra da paneller tamamen bize devredilecek. Böyle bir teklif yok. EnerjiSa'ya teşekkür ediyoruz" dedi. ve 'de bir ilk olan proje, stadyumun çatısında atıl alanda 40 bin metrekarede kurulacak.

    12 AY İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK
    ENERJİSA Enerji Üst Yöneticisi , projeyi 12 ay içinde tamamlamayı planladıklarını belirtti. Murat Pınar "Türkiye'nin dörtte birine enerji tedarik ediyoruz. yapacağız" dedi.

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