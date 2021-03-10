Galatasaray ile EnerjiSa arasında dün tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma kapsamında kurulacak güneş enerjisi tesisiyle Türk Telekom Stadyumu, kendi elektriğini kendisi üretecek. İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "20 milyon TL'lik bir proje bu. 25 yıllık sürede bizim cebimizden hiç para çıkmayacak. Galatasaray 25 yılda 100 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edecek. 25 milyon TL'lik masraf da EnerjiSa'ya ait olacak. 10 yıl sonra da paneller tamamen bize devredilecek. Böyle bir teklif yok. EnerjiSa'ya teşekkür ediyoruz" dedi. Avrupa ve Türkiye'de bir ilk olan proje, stadyumun çatısında atıl alanda 40 bin metrekarede kurulacak.

12 AY İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK

ENERJİSA Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, projeyi 12 ay içinde tamamlamayı planladıklarını belirtti. Murat Pınar "Türkiye'nin dörtte birine enerji tedarik ediyoruz. yapacağız" dedi.