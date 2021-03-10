Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Belki sesimiz yükseldi ama Galatasaray'ın haksız olduğu bir durum yok

Galatasaray ile Enerjisa arasındaki imza töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Hakemler eğitilmeli, daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmiş olabiliriz ama orada haksız olduğumuz bir şey yok" dedi.
HAKEM HATALARI ÇOK FAZLA
Cengiz şu ifadeleri kullandı: Lig sonuncusu, Galatasaray'ı yendi. Helal olsun. Hakem hataları oldu mu? Çok var. Bize dediler ki şu maçlardan önce şüpheleniyoruz, "bildiri yayınlayın" diye.
GALATASARAY TÜRKİYE'DİR
Kulüpler Birliği'nde oturup sarılıyoruz. Rakibiz, ama aynı anda bildiri yayınlıyorlar. Ben bunu yapmam. Galatasaray yanlışıyla, doğrusuyla Türkiye'dir. Biz hakemleri etkilemeye çalışmayız.