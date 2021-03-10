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    • Spor
    • 10.03.2021 Gazete
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Belki sesimiz yükseldi ama Galatasaray'ın haksız olduğu bir durum yok

    Galatasaray ile Enerjisa arasındaki imza töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Hakemler eğitilmeli, daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmiş olabiliriz ama orada haksız olduğumuz bir şey yok” dedi.

    Bizim bağırmamız adalet için

    Galatasaray ile Enerjisa arasındaki imza töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Hakemler eğitilmeli, daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmiş olabiliriz ama orada haksız olduğumuz bir şey yok" dedi.

    HAKEM HATALARI ÇOK FAZLA
    Cengiz şu ifadeleri kullandı: Lig sonuncusu, Galatasaray'ı yendi. Helal olsun. Hakem hataları oldu mu? Çok var. Bize dediler ki şu maçlardan önce şüpheleniyoruz, "bildiri yayınlayın" diye.

    GALATASARAY TÜRKİYE'DİR
    Kulüpler Birliği'nde oturup sarılıyoruz. Rakibiz, ama aynı anda bildiri yayınlıyorlar. Ben bunu yapmam. Galatasaray yanlışıyla, doğrusuyla Türkiye'dir. Biz hakemleri etkilemeye çalışmayız.

        TEK PARAMETRE ZEMİN DEĞİL
        Zemin konusuna da değinen Cengiz, "Kar yağışı üzerinde oynamak zemini bozdu. Ama o zeminde rakibi yendik. Ankaragücü'ne yenildik. Demek ki tek parametre zemin değildi" ifadesini kullandı.

        CENGİZ'E 20 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
        TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 20 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Aynı gerekçeyle Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ise 10 gün ceza verildi.
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        Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Belki sesimiz yükseldi ama Galatasaray'ın haksız olduğu bir durum yok
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