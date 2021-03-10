Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Belki sesimiz yükseldi ama Galatasaray'ın haksız olduğu bir durum yok

HAKEM HATALARI ÇOK FAZLA

Cengiz şu ifadeleri kullandı: Lig sonuncusu, Galatasaray'ı yendi. Helal olsun. Hakem hataları oldu mu? Çok var. Bize dediler ki şu maçlardan önce şüpheleniyoruz, "bildiri yayınlayın" diye.