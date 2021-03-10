FIFA'dan Aslan'a 736 bin Euro'luk müjde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında sakatlanan ve çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 ay yeşil sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini açıkladı. Açıklamada " Luyindam'nın yaşadığı sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir" ifadeleri kullanıldı.
KAPTANLAR DÜMENE GEÇİYOR
5 günde kaybedilen 5 puanla morallerin bozulduğu Galatasaray'da kaptanlar harekete geçti. Muslera ve Arda Turan takıma mental takviye yapıyorlar.
MARTİN LİNNES KALMAK İSTİYOR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Linnes'in takımda kalmak istediği öğrenildi. Ancak Norveçli savunma oyuncusu için henüz olumlu bir gelişme yok.