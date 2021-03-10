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    • Spor
    • 10.03.2021 Gazete
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    FIFA'dan Aslan'a 736 bin Euro'luk müjde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında sakatlanan ve çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 ay yeşil sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini açıkladı.

    FIFA'dan Aslan'a 736 bin Euro'luk müjde

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında sakatlanan ve çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 ay yeşil sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini açıkladı. Açıklamada " Luyindam'nın yaşadığı sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    KAPTANLAR DÜMENE GEÇİYOR
    5 günde kaybedilen 5 puanla morallerin bozulduğu Galatasaray'da kaptanlar harekete geçti. Muslera ve Arda Turan takıma mental takviye yapıyorlar.

    MARTİN LİNNES KALMAK İSTİYOR
    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Linnes'in takımda kalmak istediği öğrenildi. Ancak Norveçli savunma oyuncusu için henüz olumlu bir gelişme yok.

        TRABZONSPOR FIFA'YA GİDİYOR
        Trabzonspor        , TFF'nin, "Tarafsız ve bağımsız" olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya yapacağı şikayet dilekçesini hazırladı. İşlemler tamamlanınca dilekçe gönderilecek. Trabzonspor'nun Hukuk İşleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi, dosyanın geniş kapsamlı olarak hazırlandığı ve şu an için sadece tercüme sürecinin beklendiğini dile getirdi.

        BENİK AFOBE SINIFTA KALDI
        Trabzonspor'da Djaniny'in yokluğunda forma şansı bulan Benik Afobe, ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisini çekti. Afobe uzatmalarla 100 dakika sahada kaldığı maçta 25 kez topla buluşabildi ve kaleye şut çekemedi.

        PELKAS'TAN MÜJDELİ HABER
        Çok başarılı bir performans gösterdiği Konyaspor maçında Skubic'le çarpışan ve büyük tehlike atlatan Pelkas'tan müjdeli haber geldi. Kısa süre bilinç kaybı yaşayan Yunan yıldızın herhangi bir sorununun olmadığı açıklandı. Dün tedbir amaçlı dinlendirilen Pelkas yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak ve Gençlerbirliği karşısında 11'deki yerini alacak.

            ORTA ALANDA BÜYÜK SAVAŞ VAR
            Sakatların iyileşmesi ve birçok ismin formunun yükselmesi sonrası orta alanda büyük rekabet başladı. Konya'da 11'de oynayan Sosa ve Mert Hakan etkili bir futbol oynadı. Gustavo ve İrfan Can'ın da dönüşü sonrası Erol Bulut'un nasıl bir orta alan kurgusu yapacağı merak konusu.

            OSAYİ SAMUEL: ÇOK MAÇ VAR SAKİN OLMALIYIZ
            Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Konya'da atan Osayi Samuel, FBTV'ye konuştu. Genç yıldız, "Rakiplerimiz de puan kaybı yaşadığında şampiyonluk şansımızı arttıracağız. Hala çok fazla maç var. Sakin kalıp, panik yapmamalıyız" dedi. Osayi Samuel, "Babam eskiden Fenerbahçe'nin maçlarını izlermiş" ifadesini kullandı.

            G.BİRLİĞİ HAZIRLIĞI HEMEN BAŞLADI
            Kanarya             Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi. Konya deplasmanında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

                ERSİN DESTANOĞLU'NA BÜYÜK ONUR
                Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin 5. sırasında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na yer verdi. Listenin ilk sırasında ise Arsenal'den Bukayo Saka yer aldı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı listenin 2. sırasında Manchester United'dan Mason Greenwood, 3. sırasında ise Monaco'dan Benoit Badiashile yer aldı. Ersin, 25 kişilik listedeki tek Türk oyuncu oldu.

                YENİ MALATYA'DA İRFAN BUZ DÖNEMİ
                Yeni Malatyaspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu'nun istifası ile boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski teknik direktörlerinden İrfan Buz'u getirdi. Buz, Yeni Malatyaspor'u 2017'de Süper Lig'e taşıyan isim olarak da adını tarihe yazdırmıştı. Resmi sözleşmenin en kısa sürede imzalanması bekleniyor.

                GENÇLER ALTIPARMAK İLE YOLLARINI AYIRDI
                Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada Altıparmak'a teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

                    JURGEN KLOPP'UN AKLINDA ALMAN MİLLİ TAKIMI YOK
                    Lıverpool'un Leipzig ile yapacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, Almanya Milli Takımı ile ilgili iddialara cevap verdi. Klopp, "Bu yaz veya sonrasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştıracak adaylar arasında yer almıyorum. 3 yıllık anlaşmam var ve buna uyacağım" dedi.

                    WELİNTON PARMAK ISIRTIYOR
                    Sezona iyi başlayamayan Welinton son dönemdeki performansıyla aparmak ısırtıyor. Brezilyalı stoper teknik patron Yalçın'ın kendisine olan güvenine gösterdiği performansla harika bir karşılık vermiş durumda

                    YENİ SÖZLEŞMEYE 5 MAÇ KALDI
                    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın takımda kalıp kalmayacağı sorusu yanıtını bulmak üzere. Yıldız futbolcu Siyah-Beyazlı takımda 5 maçta en az 45 dakika daha forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

                        SARACCHI KÖLN'ÜN RADARINDA
                        Sezon                         sonu Galatasaray ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Marcelo Saracchi için flaş bir iddia geldi. Alman basınına göre Köln, Uruguaylı sol beki transfer etmek için sezon sonunda Leipzig'in kapısını çalacak.

                        EN DOĞRU YERDEYİM
                        Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman prensipte anlaştığı Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile resmi sözleşme imzaladı. Genç yıldız, "En iyi fırsatları bulacağım yerin burası olduğunu biliyorum" dedi.

                        İLK RÖPORTAJI İNGİLİZCE VERDİ
                        Ali Akman'ın ilk röportajını İngilizce vermesi Alman basınından övgü aldı. Genç yıldız için, "Uzun süredir bu seviyeye hazırlanıyor" yorumu yapıldı.
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