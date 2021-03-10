FIFA'dan Aslan'a 736 bin Euro'luk müjde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ORTA ALANDA BÜYÜK SAVAŞ VAR

Sakatların iyileşmesi ve birçok ismin formunun yükselmesi sonrası orta alanda büyük rekabet başladı. Konya'da 11'de oynayan Sosa ve Mert Hakan etkili bir futbol oynadı. Gustavo ve İrfan Can'ın da dönüşü sonrası Erol Bulut'un nasıl bir orta alan kurgusu yapacağı merak konusu.