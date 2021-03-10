Süper Lig'de bitime 12 hafta kala şampiyonluk yarışı nefes nefese sürüyor. Beşiktaş 1 maç eksiğine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alarak avantajı eline geçirdi. Trabzonspor ise 3 haftada kaybettiği 6 puan ile biraz geride kalsa da yarışı sonuna kadar zorlamak istiyor.
31. HAFTA NEFESLER TUTULACAK
Fikstüre baktığımızda 5 haftanın ön plana çıktığı görülüyor. 31. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş F.Bahçe derbisi özellikle Kanarya açısından 'tamam-devam' maçı olabilir.
ALANYASPOR KİLİT TAKIM OLABİLİR
Bitime 3 hafta kala oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 2003 yılındaki gibi şampiyonluk maçına dönüşebilir. Yarışta, büyüklerin belalısı Alanyaspor da kilit rol oynayacak.