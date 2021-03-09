İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;

FIFA, Luyindama'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.





Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruyu istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü