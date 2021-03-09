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    • 09.03.2021 10:56
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    Son dakika: 'dan 'a müjde! Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro ödenecek!

    Son dakika haberine göre , geçen sezon sakatlık geçiren ve bir süre sahalardan uzak kalan Luyindama için 'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini duyurdu.

    FIFA'dan Galatasaray'a müjde!

    İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;

    , Luyindama'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek 'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz 'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

    Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruyu istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Spor Son dakika: FIFA'dan Galatasaray'a müjde! Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro ödenecek!
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