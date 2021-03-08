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    • Spor
    • 08.03.2021 Gazete
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    En kritik dönemeç! ’ın önündeki 4 maç kaderini belirleyecek

    Lider sırasıyla , , ve ile oynayacak. , "4 maçı kayıpsız atlatırsak yolumuz sonuna kadar açılacak" dedi.

    En kritik dönemeç

    Beşiktaş keskin bir viraja giriyor… Gaziantep'i yenerek zirveye yerleşen Kartal, önündeki 4 maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Beşiktaş sırasıyla Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanya ile karşılaşacak.



    KURMAYLARIYLA HESAP YAPIYOR
    Sergen Yalçın da kirtik maçlar öncesinde kurmaylarıyla sürekli hesap yapıyor. Oyuncularına seslenen tecrübeli hoca, "Bu 4 maçı kayıpsız geçersek yolumuz sonuna kadar açılır" dedi.

    9 GÜNDE 3 KRİTİK MAÇ
    Beşiktaş 9 günde 3 kritik maça çıkacak… 12 Mart'ta ligde Başakşehir ile karşılaşacak Kartal 16 Mart'ta Başakşehir'le bu kez kupada karşılaşacak. 21 Mart'ta ise rakip Fenerbahçe…



    KARTAL SAVAŞTI 15 PUAN TOPLADI SADECE 1 GOL YEDİ!
    'Savaşımız yeni başlıyor' diyen Sergen Yalçın 5'te 5 yaptı. Kalesini kapattı.
    Sezonun ikinci yarısına 5 puan kaybederek başlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 'Savaşımız yeni başlıyor' demişti. Siyah-Beyazlılar, Yalçın'ın bu sözünün ardından çıktığı 5 maçta 15 puan toplayıp kalesinde sadece 1 gol gördü. Kartal'ın performansı taraftarını da mutlu etti.

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