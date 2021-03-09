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    • 09.03.2021 23:31
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    Juventus - Porto CANLI ANLATIM İZLE | Juventus - Porto maçı canlı anlatım

    'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri başladı. Gecenin maçında Juventus, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk ediyor. İki ekip arasındaki ilk maçı Porto 2-1 kazanmıştı. Juventus - Porto mücadelesini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Juventus - Porto | CANLI
    'nde heyecan, son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Turun dikkat çeken mücadelesinde n ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto, İtalya'da karşı karşıya geliyor.

    Portekiz'de oynana turun ilk ayağında rakibine 2-1 mağlup olan Juventus, kendi evinde rakibini mağlup ederek tur atlayan taraf olmak isterken, Portekiz temsilcisi ilk turun da avantajıyla turlamak istiyor.

    JUVENTUS - PORTO CANLI ANLATIM İZLE

    Börn Kuipers düdük çaldığı dev karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcumuz da ilk 11'de bulunuyor.

    MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

    Juventus: Szczesny, Cuadrado, Merih, , , Arthur, Rabiot, , , Ronaldo, Morata.

    Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, , , , Uribe, Corona, Otavio, Marega, Taremi.

    JUVENTUS - PORTO MAÇINDAN NOTLAR
    Portekiz'de oynanan ilk maçta Porto'ya 2-1 yenilen Juventus'ta hedef, turu lehine döndürmek. 'da Inter ve Milan'ın ardında kalan Torino ekibi, Pirlo yönetiminde umutlarını diri tutmak istiyor.

    İtalyan devinde 'nın sakatlığı sürerken, Bentancur'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Danilo ise kart cezası sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

    Juventus cephesinde gözler yine 'nun üzerinde olacak. Portekizli süperstara forvet hattında Lazio maçını 2 golle tamamlayan Morata'nın eşlik etmesi bekleniyor.

    Porto'da ise rövanş karşılaşması öncesinde eksik bulunmuyor. Portekiz Ligi'nde lider Sporting'in 10 puan uzağında kalan mavi-beyazlılarda hücum sorumluluğu Oliveira - Meraga ve Taremi'nin omuzlarına yüklenmiş durumda. Üç futbolcunun bu sezon resmi maçlarda toplam 41 golü bulunuyor.

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