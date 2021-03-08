Pelkas son durum nedir? Fenerbahçeli Pelkas sakatlık durumu nasıl?

PELKAS KİMDİR?

Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 tarihinde Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi. Futbola PAOK alt yapısında başlayan oyuncu, 2013 yılında Yunanistan alt liglerinde mücadele eden Apollon Pontou takımına kiralandı.

1 yıllık kiralık tecrübesinin ardından yeniden kulübüne dönen Pelkas, bu kez Portekiz Ligi takımlarından Vitória Setúbal'a kiralık olarak gönderildi. Burada da 1 yıl mücadele eden Pelkas, 2015 yılından itibaren PAOK için mücadele etmeye başladı.

On numara mevkisinde oynayan 1,75 boyundaki Pelkas, ihtiyaç halinde sol kanatta da görev alabiliyor. Dimitrios Pelkas her iki ayağına da hakimdir.