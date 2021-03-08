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    • 08.03.2021 21:57
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    nedir? Fenerbahçeli durumu nasıl?

    Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlanan ve sarı lacivertli taraftarları korkutan nedir? durumu futbol severler tarafından sorgualanmaya başlandı. 80. dakikadahava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan Yunan oyuncu, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Pelkas'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Pelkas son durum nedir? Fenerbahçeli Pelkas sakatlık durumu nasıl?

    Pelkas sakatlık durumu nasıl? Pelkas son durum nedir? Fenerbahçeli futbolcu Pelkas'ın Konyaspor maçında uzun süre yerde hareketsiz yatması ve sonra hastaneye kaldırılmasının ardından Pelkas sakatlık durumu araştırılmaya başlandı.

    PELKAS SON DURUM NEDİR?

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

    80. dakikadahava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan Yunan oyuncu, bir süre yerde hareketsiz kaldı.

    Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından da oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle kenara alındı.

    Boyunluk takılan Pelkas, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil oldu.

    BİLİNCİ AÇIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

    Sedye ile oyundan çıkarılan ve ambulansla direkt olarak hastaneye götürülen Pelkas'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

        26 yaşındaki oyuncunun beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve gerekli kontrollerin hemen yapılacağı öğrenildi.

        PELKAS KİMDİR?

        Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 tarihinde Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi. Futbola PAOK alt yapısında başlayan oyuncu, 2013 yılında Yunanistan alt liglerinde mücadele eden Apollon Pontou takımına kiralandı.

        1 yıllık kiralık tecrübesinin ardından yeniden kulübüne dönen Pelkas, bu kez Portekiz Ligi takımlarından Vitória Setúbal'a kiralık olarak gönderildi. Burada da 1 yıl mücadele eden Pelkas, 2015 yılından itibaren PAOK için mücadele etmeye başladı.

        On numara mevkisinde oynayan 1,75 boyundaki Pelkas, ihtiyaç halinde sol kanatta da görev alabiliyor. Dimitrios Pelkas her iki ayağına da hakimdir.
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