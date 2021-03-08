Pelkas son durum nedir? Fenerbahçeli Pelkas sakatlık durumu nasıl?

Pelkas sakatlık durumu nasıl? Pelkas son durum nedir? Fenerbahçeli futbolcu Pelkas'ın Konyaspor maçında uzun süre yerde hareketsiz yatması ve sonra hastaneye kaldırılmasının ardından Pelkas sakatlık durumu araştırılmaya başlandı.
PELKAS SON DURUM NEDİR?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
80. dakikadahava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan Yunan oyuncu, bir süre yerde hareketsiz kaldı.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından da oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle kenara alındı.
Boyunluk takılan Pelkas, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil oldu.
BİLİNCİ AÇIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!
Sedye ile oyundan çıkarılan ve ambulansla direkt olarak hastaneye götürülen Pelkas'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi.