Her şey yolunda giderken son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray'da kötü gidişe çare aranıyor. Sivas maçında 6 farklı oyuncuyu 11'de oynatan teknik patron Fatih Terim, Kayseri maçında da ciddi değişikliklere imza atacak. Savunmada Linnes'in yerine Yedlin geçecek.
EMRE VE ARDA 11'E DÖNÜYOR
Defansın göbeği Marcao&Luyindama ikilisinden oluşacak. Cezalı Belhanda'nın yerine ise Emre Kılınç forma giyecek. Fatih Terim, bu maçta çift forvetli sisteme geçeceği de öğrenildi.
KAYSERİ'DE SİSTEM 4-4-2 OLACAK
Falcao ile Mohamed'i aynı anda sahaya sürmeye hazırlanan Terim, Arda'yı yeniden 11'e çekecek. Takımın dizilişi 4-4-2 şeklinde olacak. Bu arada takıma mental takviye de yapacak.