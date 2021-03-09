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    • Spor
    • 09.03.2021 Gazete
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    'da kötü gidişe çare arıyor: ve aynı anda sahada

    Her şey yolunda giderken son 2 maçta 5 puan kaybeden ’da kötü gidişe çare aranıyor. maçında 6 farklı oyuncuyu 11’de oynatan teknik patron , maçında da ciddi değişikliklere imza atacak. Savunmada Linnes’in yerine Yedlin geçecek.

    Acil eylem planı

    Her şey yolunda giderken son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray'da kötü gidişe çare aranıyor. Sivas maçında 6 farklı oyuncuyu 11'de oynatan teknik patron Fatih Terim, Kayseri maçında da ciddi değişikliklere imza atacak. Savunmada Linnes'in yerine Yedlin geçecek.

    EMRE VE ARDA 11'E DÖNÜYOR
    Defansın göbeği Marcao&Luyindama ikilisinden oluşacak. Cezalı Belhanda'nın yerine ise Emre Kılınç forma giyecek. Fatih Terim, bu maçta çift forvetli sisteme geçeceği de öğrenildi.

    KAYSERİ'DE SİSTEM 4-4-2 OLACAK
    Falcao ile Mohamed'i aynı anda sahaya sürmeye hazırlanan Terim, Arda'yı yeniden 11'e çekecek. Takımın dizilişi 4-4-2 şeklinde olacak. Bu arada takıma mental takviye de yapacak.

        TERİM: SON SÖZÜ BİZ SÖYLERİZ
        Futbolcularla sık sık toplantılar yapılacak. Takımdaki ölü toprağının atılmasını isteyen Terim, "Son sözü biz söyleriz" diyerek takımı motive etmeye başladı bile.
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        Haberler Spor Galatasaray'da Fatih Terim kötü gidişe çare arıyor: Falcao ve Mohamed aynı anda sahada
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