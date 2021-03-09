EMRE VE ARDA 11'E DÖNÜYOR

Defansın göbeği Marcao&Luyindama ikilisinden oluşacak. Cezalı Belhanda'nın yerine ise Emre Kılınç forma giyecek. Fatih Terim, bu maçta çift forvetli sisteme geçeceği de öğrenildi.