5 günde kaybettiği 5 puanla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray gözünü Kayserispor'a çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in hem üst üste alınan iki kötü sonuç hem de Radamel Falcao'nun yükselen performansını dikkate alarak sistem değişikliğine gitmesi gündemde.
Kolombiyalı yıldız, Sivasspor ağlarını iki kez havalandırırken, mücadelesiyle de tam not aldı. Kırmızı kart cezası bitecek olan Mostafa Mohamed'in de takıma dönmesiyle forvet bölgesinde forma rekabeti kızıştı. İki yıldızdan birisini kulübeye göndermek istemeyen Terim'in Falcao ve Mohamed'in beraber oynayacağı bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın kafasındaki dizilişlerden biri olan 3-5-2'ydi. Ancak Ryan Donk'un sakatlığı sonrası bu plan sekteye uğradı. Çünkü Terim'in elinde stoper olarak Marcao ve Luyindama kaldı. Genç Ozornwafor ise şu anda istenen düzeyde değil. Eğer Terim 3'lü savunma oynatacaksa, orta alandan Etebo veya Taylan'ı savunmaya kaydırmak zorunda. Ayrıca bu dizilişin uygulanması halinde Henry Onyekuru'nun yedek kalması gündeme gelecek.