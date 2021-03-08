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    • 08.03.2021 15:59
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    Fatih Terim'in zor kararı! ve bir arada oynayabilecek mi?

    Toto Süper Lig'de son 2 maçında 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara alan 'da gözler Kayserispor maçına çevrildi. Sakatlıktan fit bir şekilde dönen ve Sivasspor maçında 2 gol atan Falcao ile kırmızı kart cezası biten 'i birlikte oynatmayı planladığı öğrenilen Terim'in dizilişi oluşturmakta zorlandığı belirtildi.

    Terim'in zor kararı! İkisi birlikte oynar mı?

    5 günde kaybettiği 5 puanla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray gözünü Kayserispor'a çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in hem üst üste alınan iki kötü sonuç hem de Radamel Falcao'nun yükselen performansını dikkate alarak sistem değişikliğine gitmesi gündemde.



    Kolombiyalı yıldız, Sivasspor ağlarını iki kez havalandırırken, mücadelesiyle de tam not aldı. Kırmızı kart cezası bitecek olan Mostafa Mohamed'in de takıma dönmesiyle forvet bölgesinde forma rekabeti kızıştı. İki yıldızdan birisini kulübeye göndermek istemeyen Terim'in Falcao ve Mohamed'in beraber oynayacağı bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi.



    Tecrübeli teknik adamın kafasındaki dizilişlerden biri olan 3-5-2'ydi. Ancak Ryan Donk'un sakatlığı sonrası bu plan sekteye uğradı. Çünkü Terim'in elinde stoper olarak Marcao ve Luyindama kaldı. Genç Ozornwafor ise şu anda istenen düzeyde değil. Eğer Terim 3'lü savunma oynatacaksa, orta alandan Etebo veya Taylan'ı savunmaya kaydırmak zorunda. Ayrıca bu dizilişin uygulanması halinde Henry Onyekuru'nun yedek kalması gündeme gelecek.



        Başarılı hocanın kafasındaki diğer diziliş ise 4-4-2. Terim'in kariyeri boyunca birçok kez tercih ettiği bu taktik konusunda da bazı soru işaretleri var. Terim'in Falcao, Mohamed ve Onyekuru'nun birlikte oynayacağı bu dizilişin savunma açısından sorun yaratacağını düşündüğü öğrenildi. Ancak çok formsuz olan Nijeryalı yıldızın kulübeye dönmesi durumunda Galatasaray'ı Kayseri'de 4-4-2 dizilişiyle sahada görebiliriz.



        Fatih Terim hafta boyunca yapılacak taktik idmanlarda her iki sistemi de deneyecek. Kesin kararını ise maçtan önceki son antrenmanda verecek.
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