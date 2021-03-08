



Tecrübeli teknik adamın kafasındaki dizilişlerden biri olan 3-5-2'ydi. Ancak Ryan Donk'un sakatlığı sonrası bu plan sekteye uğradı. Çünkü Terim'in elinde stoper olarak Marcao ve Luyindama kaldı. Genç Ozornwafor ise şu anda istenen düzeyde değil. Eğer Terim 3'lü savunma oynatacaksa, orta alandan Etebo veya Taylan'ı savunmaya kaydırmak zorunda. Ayrıca bu dizilişin uygulanması halinde Henry Onyekuru'nun yedek kalması gündeme gelecek.