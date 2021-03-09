PELKAS HERKESE KORKU YAŞATTI

Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri olan Pelkas maçın 82. dakikasında yerde kaldı. Konyasporlu Skubic'le çok talihsiz bir şekilde çarpışan çarpışan Yunan yıldız için hemen sağlık görevlileri oyun alalına girdi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Pelkas hemen kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yunan yıldızla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, "Herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.