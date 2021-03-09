Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Evinde susan deplasmanda coşan , Konya’da 3 golle galibiyete uzandı

    Puan kaybına tahammülü kalmayan Sarı-Lacivertliler Konya'da 'nin 29'daki golüyle öne geçti. 3 dakika sonra sahne alıp farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Konya ataklarında kaleci Altay kurtarışları  ile fark yarattı. 90. dakikada Sehic'in büyük hatasında golü attı. bu galibiyetle moral depoladı.

    Dışarıda umutlu

    Fener yine deplasmanda hayata döndü. Evinde aldığı Antalyaspor beraberliği ile şok yaşayan Kanarya dün Konya'da 3-0 kazanarak Galatasaray'ı yakaladı. Lider Beşiktaş'la farkı da maç fazlasıyla 2'ye indirdi. 3. dakikada Mert Hakan vurdu, Sehic çıkardı. Valencia'nın şutu da auta gitti.

    GÖKHAN'DAN KAFAYLA ASİST
    29. dakikada Fenerbahçe'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gökhan'ın indirdiği topu boş durumda olan Szalai ağlara yolladı: 0-1.

    ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
    32. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. 57'de Sekidika'nın şutu Altay'ın üzerine gitti.

        SAMATTA YİNE GOLÜ ATAMADI
        62'de Hadziahmetovic'in şutunu Altay kurtardı. 1 dakika sonra Thiam vurdu, Sehic kurtardı. 90'da Samatta, Sehic ile karşı karşıya pozizyonda golü atamadı. Kornerde Serdar skoru belirledi: 0-3.

        VALENCIA G.BİRLİĞİ'NE KARŞI YOK
        Konya karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören Enner Valencia cezalı duruma düştü. Ekvadorlu yıldız Gençlerbirliği karşısında takımdaki yerini alamayacak.

        YENİLER KONYA'DA SAHNEDE
        Konya         deplasmanından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de maça yeni transferler damga vurdu. Ara transferde alınan Attila Szalai skoru 1-0 yapan gole imzasını attı. Yine ocak ayında transfer edilen Samuel de şık bir golle ağları sarstı.

            PELKAS HERKESE KORKU YAŞATTI
            Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri olan Pelkas maçın 82. dakikasında yerde kaldı. Konyasporlu Skubic'le çok talihsiz bir şekilde çarpışan çarpışan Yunan yıldız için hemen sağlık görevlileri oyun alalına girdi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Pelkas hemen kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yunan yıldızla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, "Herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

            SPOR KAMUOYU ARTIK UYANSIN!
            F.BAHÇE yöneticisi Selahattin Baki, G.Saray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz hafta "Adalet istiyoruz" şeklinde yaptığı açıklamaya göndermede bulundu. Baki, "Adalet istiyoruz diye bağırıyorlar. Komedi artık! Spor kamuoyu uyansın artık! İnsanda utanma olur" diyerek ezeli rakiplerine taş attı.

            BULUT'TAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
            Fener'in hocası Erol Bulut, Antalya maçının 11'ine göre dün 4 değişiklik yaptı. Tisserand, Ozan, Mesut ve Samatta'nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan, Valencia ve Thiam 11'deydi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Evinde susan deplasmanda coşan Fenerbahçe, Konya’da 3 golle galibiyete uzandı
                Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ