Fener yine deplasmanda hayata döndü. Evinde aldığı Antalyaspor beraberliği ile şok yaşayan Kanarya dün Konya'da 3-0 kazanarak Galatasaray'ı yakaladı. Lider Beşiktaş'la farkı da maç fazlasıyla 2'ye indirdi. 3. dakikada Mert Hakan vurdu, Sehic çıkardı. Valencia'nın şutu da auta gitti.
GÖKHAN'DAN KAFAYLA ASİST
29. dakikada Fenerbahçe'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gökhan'ın indirdiği topu boş durumda olan Szalai ağlara yolladı: 0-1.
ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
32. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. 57'de Sekidika'nın şutu Altay'ın üzerine gitti.