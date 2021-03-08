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    • 08.03.2021 13:39
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    SONDAKİKA: 'nda Kovid-19 şoku: Bir oyuncunun daha testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi! 'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

    AA
    Galatasaray'da Kovid-19 şoku!

    'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

    nün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerde bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı belirtildi.

    TESTİ POZİTİF ÇIKAN OYUNCU SAYISI 3'E YÜKSELDİ
    Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 3'e yükseldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak VakıfBank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."


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