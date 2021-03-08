



Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadelede, Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Hanoğlu ve İlker Takpak yapacak.



Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. AVAR'da ise Ekrem Kan olacak.

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