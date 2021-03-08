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    • 08.03.2021 14:28
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    SON DAKİKA: 'da sakatlık şoku: Djaniny, maçı kadrosuna alınmadı

    Son dakika haberi! Süper Lig'in 29. haftasında bugün 'u konuk edecek 'da golcü oyuncu 'nun kadroda yer almadığı bildirildi.

    AJANSLAR
    Fırtına'da sakatlık şoku: Kadroya alınmadı

    Süper Lig'in 29. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun kadroda yer almadığı bildirildi.

    Djaniny'nin sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Oyuncumuzun, yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz maç kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.


    TRABZONSPOR, ALANYASPOR'U KONUK EDECEK
    Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek bir engeli daha aşmak istiyor.

        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.

        TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ VAR'I ÖZGÜR YANKAYA
        Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.



        Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadelede, Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Hanoğlu ve İlker Takpak yapacak.

        Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. AVAR'da ise Ekrem Kan olacak.

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