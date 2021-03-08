Süper Lig'in 29. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun kadroda yer almadığı bildirildi.
Djaniny'nin sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Oyuncumuzun, yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz maç kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR, ALANYASPOR'U KONUK EDECEK
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek bir engeli daha aşmak istiyor.