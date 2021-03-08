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    • 08.03.2021 13:34
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    SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kadın hakemlerle ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamada, kadın futbol liglerinin kısa süre içerisinde başlatılmasının planlandığını duyurdu. Özdemir ayrıca, 2023 yılında kadın hakemlerin Süper Lig'de görev alabileceğini de söyledi.

    Özdemir'den kadın hakemlerle ilgili flaş açıklama

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yapılan sponsorluk anlaşması töreninde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Özdemir, kadın futbol liginin başlamasıyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı. Pandemi nedeniyle ertelenen kadın futbol liginin yakın zamanda başlayacağı bildirildi.


    YAKIN BİR ZAMANDA BAŞLATACAĞIZ
    Nihat Özdemir konuyla ilgili, "Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle birçok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz. Dar kapsamlı olsa da kadın ligimizi çok yakın bir zamanda başlatacağız" ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca, 2023 yılında Süper Lig'de kadın hakemlerin de görev almasının hedeflendiğini söyledi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kadın hakemlerle ilgili flaş açıklama
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