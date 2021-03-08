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    • 08.03.2021 22:23
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    'nin en sessiz ama en etkili transferi:

    Devre arasında Mesut Özil ve gibi çok konuşulan transferlerin yanı sıra sarı-lacivertlilerde performansıyla göze giren isim oldu. Macar yıldız, Konya deplasmanında gösterdiği etkili performans ile herkesi memnun etti.

    Szalai devre arasının en etkili transferi oldu!

    Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe, hem yaz transfer sezonu hem de ara transfer sezonunda birçok transfer yaparak kadro genişliğini sağladı.

    Ara transfer döneminde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi ses getiren transferlere de imza atan sarı-lacivertlilerde, Macar savunmacı Attila Szalai, performansıyla bu isimleri geride bıraktı.



    Erol Bulut'un hem sol bek hem de stoperde şans verdiği genç oyuncu, 29. hafta oynanan Konyaspor deplasmanında stoper mevkisinde ilk 11'de başladı. İlk yarıda Gökhan Gönül'ün asistiyle birlikte Süper Lig kariyerinde ilk golünü kaydeden Szalai, savunma performansıyla da güven verdi.

    İSTİKRARLI PERFORMANSI HERKESİ MEMNUN ETTİ
    Konyaspor maçında devreye iki yeni transfer olan Szalai ve Osayi-Samuel'in golleriyle 2-0 önde giren Fenerbahçe'de, Szalai'nin istikrarlı performansı, taraftarını ve teknik ekibini memnun etti.



    Karşılaşmada, yüzde yüz ikili mücadele kazanma istatistiğiyle oynayan Macar savunmacı, yüzde seksen isabetli pas oranıyla da dikkat çeken isim oldu.

    Maç içerisinde sık sık savunmadan ileriye çıkan Attila Szalai'nin gol yollarında da etkili olduğu görüldü.



        "FENERBAHÇE'NİN EN SESSİZ AMA ENTİKİLİ TRANSFERİ"
        Konyaspor-Fenerbahçe maçının devre arasında A Spor'da mücadeleyi değerlendiren Feyyaz Uçar, Szalai hakkında şu ifadeleri kullandı:

        "Ara transfer sezonunda en sessiz transfer Szalai olmuştu. Ama Fenerbahçe'de en iyi performans da Szalai'den geliyor. İleriye çıktığında laf olsun diye çıkmıyor, dolu olarak çıkıyor. En sessiz ama en etkili transferi Fenerbahçe'nin diyebiliriz."



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