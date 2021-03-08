Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe, hem yaz transfer sezonu hem de ara transfer sezonunda birçok transfer yaparak kadro genişliğini sağladı.
Ara transfer döneminde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi ses getiren transferlere de imza atan sarı-lacivertlilerde, Macar savunmacı Attila Szalai, performansıyla bu isimleri geride bıraktı.
Erol Bulut'un hem sol bek hem de stoperde şans verdiği genç oyuncu, 29. hafta oynanan Konyaspor deplasmanında stoper mevkisinde ilk 11'de başladı. İlk yarıda Gökhan Gönül'ün asistiyle birlikte Süper Lig kariyerinde ilk golünü kaydeden Szalai, savunma performansıyla da güven verdi.
İSTİKRARLI PERFORMANSI HERKESİ MEMNUN ETTİ
Konyaspor maçında devreye iki yeni transfer olan Szalai ve Osayi-Samuel'in golleriyle 2-0 önde giren Fenerbahçe'de, Szalai'nin istikrarlı performansı, taraftarını ve teknik ekibini memnun etti.
Karşılaşmada, yüzde yüz ikili mücadele kazanma istatistiğiyle oynayan Macar savunmacı, yüzde seksen isabetli pas oranıyla da dikkat çeken isim oldu.
Maç içerisinde sık sık savunmadan ileriye çıkan Attila Szalai'nin gol yollarında da etkili olduğu görüldü.