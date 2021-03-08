



"FENERBAHÇE'NİN EN SESSİZ AMA ENTİKİLİ TRANSFERİ"

Konyaspor-Fenerbahçe maçının devre arasında A Spor'da mücadeleyi değerlendiren Feyyaz Uçar, Szalai hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ara transfer sezonunda en sessiz transfer Szalai olmuştu. Ama Fenerbahçe'de en iyi performans da Szalai'den geliyor. İleriye çıktığında laf olsun diye çıkmıyor, dolu olarak çıkıyor. En sessiz ama en etkili transferi Fenerbahçe'nin diyebiliriz."