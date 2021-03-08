Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizinin perde arkası gün yüzüne çıktı. Belözoğlu'nun istifa etmese de Bulut ile arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi. Belözoğlu'nun Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken kendisine danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.
KRİZLER BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEZ
Emre Belözoğlu'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi.
TAKIM İYİ İDMAN YAPMIYOR
Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil. Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.