Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    'de istifa yok kriz var! ve ’un arasına kara kedi girdi

    , ’un kendisine haber vermeden ’i kadro dışı bırakmasına kızdı. Belözoğlu, “Melo, Riera’yı yumrukladıktan 3 gün sonra maça çıktı. Kriz böyle yönetilmez” dedi.

    İstifa yok kriz var!

    Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizinin perde arkası gün yüzüne çıktı. Belözoğlu'nun istifa etmese de Bulut ile arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi. Belözoğlu'nun Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken kendisine danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.



    KRİZLER BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEZ
    Emre Belözoğlu'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi.



    TAKIM İYİ İDMAN YAPMIYOR
    Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil. Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.

        Haberler Spor Fenerbahçe'de istifa yok kriz var! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un arasına kara kedi girdi
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ