Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizinin perde arkası gün yüzüne çıktı. Belözoğlu'nun istifa etmese de Bulut ile arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi. Belözoğlu'nun Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken kendisine danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.