



Henüz kesin kararını vermediğini kaydeden Başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"2006 yılında yönetime girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın, ne kadar çok aday, o kadar iyi."

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