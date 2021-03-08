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    • 08.03.2021 11:50
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    Fenerbahçe'de istifa krizi sonrası konuşma ortaya çıktı! 'ndan 'a: İsterseniz bırakayım

    Son dakika haberi! Süper Lig'in 29. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadro dışı kalması sonrası kartopu gibi büyüyerek süren ve Antalyaspor beraberliği sonrası zirve yapan kriz durumu halan bitmiş değil. Özellikle Sportif Direktör ve teknik direktör Erol Bulut'un arasının açık olduğu öğrenilirken, istifası gündeme gelen Emre Belözoğlu ile Başkan arasındaki konuşma ortaya çıktı.

    Konuşma ortaya çıktı! Emre Belözoğlu ve Ali Koç...

    Süper Lig'in 29. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de Sinan Gümüş sakatlanırken, takımın en önemli isimlerinden Luiz Gustavo'nun dönüşü ise yüzleri güldürdü.


    "EMRE BELÖZOĞLU AYRILDI" İDDİASI
    Konyaspor önünde mutlak 3 puan arayacak olan Fenerbahçe'de saha dışında ise Emre Belözoğlu konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı.
    Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.

    "SONUNA KADAR FENERBAHÇE"
    Ancak bu iddia, dün Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajıyla çürütüldü.



    ALİ KOÇ'A "İSTERSENİZ BIRAKAYIM" DEDİ
    Sabah'ın haberine göre; Tüm bunlara rağmen Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve Başkan'a "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi.



        HAFTADA 1 EROL BULUT'LA GÖRÜŞÜYOR
        Ancak Emre'nin bu mesajı başkan Ali Koç tarafından kabul görmedi. Belözoğlu'nun, teknik heyetin işine karışmadığı, sadece haftada bir kez Erol Bulut'la gidişatı konuştuğu ifade edildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu dün takımla birlikte Konya'ya gitti.



        YENİDEN ADAY OLACAK MI?
        Bu arada Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, NTV'de katıldığı bir programda bu yaz yapılacak seçimde yeniden aday olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtladı.



        Henüz kesin kararını vermediğini kaydeden Başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:
        "2006 yılında yönetime girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın, ne kadar çok aday, o kadar iyi."

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