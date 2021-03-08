90'ıncı dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza alanı içinden şutu kaleci Ramazan'da kaldı.





Karşılaşma 1-1 sona erdi.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Bünyamin, Veysel, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Gökdeniz

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Bistrovic, Aytaç, Koomson, Thelin

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANDI?

Antalyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlandı. Maçın canlı anlatımını ise takvim.com.tr' paylaştı.

ANTALYASPOR EVİNDE KAYBETMEDİ

Antalya'da oynanan 9 maçta kırmızı beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar rakibine karşı evinde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk devresinde istanbul'da oynanan mücadele ise 2-2 sona ermişti.

ANTALYASPOR 35, KASIMPAŞA 24 GOL ATTI

Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelelerde toplam 59 gol kaydedildi. Atılan gollerin 35'ini Akdeniz ekibi, 24'ünü ise İstanbul temsilcisi kaydetti.

2 EKSİK 4 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Kasımpaşa maçı öncesinde geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçının bitiminin ardından kırmızı kart gören kaleci Boffin ile sakatlığını atlatmasına rağmen tam hazır olmayan Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor. Kırmızı beyazlı takımda Eren Albayrak, Nuri Şahin ve Fredy ise sarı kart cezası sınırında. 3 oyuncu forma şansı bulup sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.