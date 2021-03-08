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    • 08.03.2021 15:54
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    • 08.03.2021 18:41
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    Antalyaspor 1-1 | Maç Özeti

    'in 29. haftasında Antalyaspor ile , karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Tam 12 maçtır yenilgi yüzü görmeyen , Kasımpaşa deplasmanında da yenilmedi ve seriyi 13'e çıkardı. 'de üst üste 7. maçını da berabere tamamladı.

    Antalyaspor yenilgi yüzü görmüyor

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

    Akdeniz ekibinin golü 38. dakikada Hakan Özmert'ten gelirken, konuk takımın golünü 72. dakikada Isaac Thelin kaydetti.

    Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisi 13 maça çıkan Antalyaspor, puanını 36'ya yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Kasımpaşa ise 30 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    17'nci dakikada Hajradinovic ceza alanı dışı sol çaprazından kale önüne ortaladı. İsaac Thelin'in dokunuşu az farkla dışarı çıktı.

    30'uncu dakikada Sidney Sam'ın ceza alanı dışından sol ayağı ile sert şutu kalecinin solundan az farkla auta gitti.

    37'nci dakikada Antalyaspor rakip ceza alanı dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hakan Özmert'in sert şutu kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-0.



    İlk yarı Fraport-TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

    46'ncı dakikada sol çaprazdan rakip ceza alanına giren İsaac Thelin'in vuruşu kalecinin solundan arka direkten az farkla dışarı çıktı.

    50'nci dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Ramazan tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.

    72'nci dakikada Kristijan Bistroviç orta alanda Hakan Özmert'ten kaptığı topu Haris Hajradinovic ile buluşturdu. Bu futbolcunun pasında İsaac Thelin topla rakip ceza alanına girdi. Kaleci Ferhat'la karşı karşıya kalan Thelin'in vuruşu, skora eşitliği getirdi: 1-1.

        90'ıncı dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza alanı içinden şutu kaleci Ramazan'da kaldı.



        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
        Antalyaspor:         Ferhat, Eren, Kudryashov, Bünyamin, Veysel, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Gökdeniz
        Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Bistrovic, Aytaç, Koomson, Thelin

        ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANDI?
        Antalyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlandı. Maçın canlı anlatımını ise takvim.com.tr' paylaştı.

        ANTALYASPOR EVİNDE KAYBETMEDİ
        Antalya'da oynanan 9 maçta kırmızı beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar rakibine karşı evinde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk devresinde istanbul'da oynanan mücadele ise 2-2 sona ermişti.

        ANTALYASPOR 35, KASIMPAŞA 24 GOL ATTI
        Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelelerde toplam 59 gol kaydedildi. Atılan gollerin 35'ini Akdeniz ekibi, 24'ünü ise İstanbul temsilcisi kaydetti.

        2 EKSİK 4 SINIRDA
        Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Kasımpaşa maçı öncesinde geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçının bitiminin ardından kırmızı kart gören kaleci Boffin ile sakatlığını atlatmasına rağmen tam hazır olmayan Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor. Kırmızı beyazlı takımda Eren Albayrak, Nuri Şahin ve Fredy ise sarı kart cezası sınırında. 3 oyuncu forma şansı bulup sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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