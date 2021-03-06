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    • 06.03.2021 08:59
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    Usta yazardan Fatih Terim'e VAR tepkisi: Herkes maçına göre konuşuyor

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geldiği Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında kritik bir 3 puan kaybetti. Karşılaşma sonrası Fatih Terim VAR ve maçın hakemiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Terim'in eleştirilerini köşesine taşıyan Fotomaç gazetesi yazarı de sarı-kırmızılıların bu maç sonrası tartıştığı hakem kararlarını değerlendirdi.

    Terim'e sert VAR tepkisi: Herkes maçına göre konuşuyor

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında kritik bir 3 puan kaybetti.




    Karşılaşma sonrası Fatih Terim VAR ve maçın hakemiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Terim'in eleştirilerini köşesine taşıyan Fotomaç gazetesi yazarı Ender Bilgin de sarı-kırmızılıların bu maç sonrası tartıştığı hakem kararlarını değerlendirdi.



    İşte Bilgin'in o yazısı;

    Galatasaray kazanmasına rağmen birkaç haftadır tehlike sinyalleri veriyordu. Geçtim Alanya maçını, Kasımpaşa ve Erzurum karşılaşmalarının yıldızı da Muslera ise varın gerisini siz düşünün artık.


    Bu nedenle Ankaragücü yenilgisini sadece hakem üzerinden okumak ucuz popülizm olur. Ligin son sırasındaki Ankaragücü'nün emeği ve mücadelesine ayıp etmek de cabası...


        Fatih hoca öz eleştiri yapmak zorunda. Ankaragücü kadar koşan bir takıma karşı, yürüyen oyuncularla maça çıkıp, takımın yarısını değiştirdiğine göre maça çıkan onbir doğru olabilir mi?


        Abdurrahim Albayrak'ın maçtan sonraki konuşmasını da abartılı buluyorum. Abdurrahim Bey hala 2019 yılındaki VAR kayıtlarını açıklayacak! Şimdi diyebilirsiniz ki, "Galatasaray kötü oynayabilir ama hakem gereğini yapsın." Kesinlikle doğru! Ama hakeme yönelik tutum da o kadar değişken ki. Bir Antalya maçından sonra "VAR'dı, yoktu geçelim bunları."


        "Cüneyt hoca hepimizin koruması gereken bir değerdir" diyen Fatih Terim değil miydi? Galatasaray'a özel bir durum değil bu. Herkes maçına göre konuşuyor. Bir gün iyi olan, öteki gün istifaya çağrılıyor.


            Gelelim bu maçın özeline… Muhammed'e kırmızı göstermek ağır bir karar. Arda'nın penaltısını ise doğru buluyorum. Bir başkası değil diyebilir.
            Ama pozisyonlar "yoruma dayalı" olduğu için VAR nasıl çağıracak? Halil Umut Meler "Benim yorumum bu" dedi. Şu protokolü bir öğrenelim Allah aşkına!

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