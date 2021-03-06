Usta yazardan Fatih Terim'e VAR tepkisi: Herkes maçına göre konuşuyor





İşte Bilgin'in o yazısı;



Galatasaray kazanmasına rağmen birkaç haftadır tehlike sinyalleri veriyordu. Geçtim Alanya maçını, Kasımpaşa ve Erzurum karşılaşmalarının yıldızı da Muslera ise varın gerisini siz düşünün artık.



Bu nedenle Ankaragücü yenilgisini sadece hakem üzerinden okumak ucuz popülizm olur. Ligin son sırasındaki Ankaragücü'nün emeği ve mücadelesine ayıp etmek de cabası...