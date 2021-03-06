Usta yazardan Fatih Terim'e VAR tepkisi: Herkes maçına göre konuşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında kritik bir 3 puan kaybetti.
Karşılaşma sonrası Fatih Terim VAR ve maçın hakemiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Terim'in eleştirilerini köşesine taşıyan Fotomaç gazetesi yazarı Ender Bilgin de sarı-kırmızılıların bu maç sonrası tartıştığı hakem kararlarını değerlendirdi.
İşte Bilgin'in o yazısı;
Galatasaray kazanmasına rağmen birkaç haftadır tehlike sinyalleri veriyordu. Geçtim Alanya maçını, Kasımpaşa ve Erzurum karşılaşmalarının yıldızı da Muslera ise varın gerisini siz düşünün artık.
Bu nedenle Ankaragücü yenilgisini sadece hakem üzerinden okumak ucuz popülizm olur. Ligin son sırasındaki Ankaragücü'nün emeği ve mücadelesine ayıp etmek de cabası...