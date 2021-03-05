Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde düzenlenen toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Kulüpler Birliği yetkilileri katılımcı olarak yer aldı.
Mustafa Cengiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, toplantıda neler görüşüldüğü hakkında detaylı bilgi verdi.
Türk sporunun yararı için, Süper Lig maçlarının kaçak yayınlarının engellenmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile görüşlerini paylaştıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, Galatasaray Televizyonu'na şu açıklamaları yaptı: