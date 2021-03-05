Bugün BeIN Sports var, yarın bir başka kuruluş bu yayınları yapabilir. Bu kuruluşların elde ettiği gelirin artmasını isteriz. Bu gelir artarsa biz kendi gelirimizi de artıracağız. Örneğin Galatasaray'ın pandemiden önce 230 milyon TL'ye yakın geliri vardı.

Şampiyon olamayınca bu 200 milyon TL civarına düştü. Şu anda 150-160 milyon TL bandında. Kur artışıyla birlikte TL'yi Euro'ya çevirdiğinizde, en yüksek gelire sahip olan Galatasaray'ın çok ciddi kaybı var. Bunun giderilmesini istiyoruz.

Maçlara henüz seyirci de alınmıyor. Bundan dolayı da çok ciddi kaybımız var. Tüm kulüpler için bunun giderilmesini istiyoruz. Marjinal değerine baktığınızda, en alttaki, en az yayın gelirinden ve seyirci gelirinden pay alan da aynı durumda.

Sayın bakanımız bize bu desteği verecek. Devamında Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte bu sorunun düzeltilmesini istiyoruz. Yayıncı kuruluş adına değil kendi adımıza, tüm kulüpler için, Türk futboluna yararı olması açısından bu toplantıyı gerçekleştirdik."