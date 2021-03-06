Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün düzenlenen divan kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, yüksek ücret alan oyunculara sitemde bulunarak, "Birçoğu da kadro dışı bırakılmasına rağmen 'Ben paramı alırım, yan gelir yatarım' modundalar." dedi.

İşte Çebi'nin açıklamalarından satır başları;



Biz geldiğimizden bu yana yaklaşık 600 milyon TL'lik borç artışı var. Bazı şeyleri ne yaparsanız yapın, kur farkı ve faiz,büyük devam ediyor. Öncelik faaliyetlerimiz kar sağlamak ama futbol takımı gelirleri ile ilgili sıkıntılar var. Kulübü zor durumda bırakan kontratların 2 yıl daha devam ettiğini görüyoruz. Bu kadar yüksek ücret alan oyuncular vazgeçmiyorlar ki bunların çoğu da kadro dışı kalan oyunculardı. Bu kontratların acısını bir süre daha çekmeye devam edeceğiz. Geldiğimizden beri 200 milyon TL'lik kur artışı var. 300 milyon TL'lik de faiz yükü var. Yaklaşık 120 milyon TL seyirci kaybımız var. 40 milyon TL Kartal Yuvası, 40 milyon TL de yayın gelirlerinden gelen fark var.

"KARIUS DAVASI DEVAM EDİYOR"

Karius davası devam ediyor. Çok büyük kaleciydi; 2.5 milyon euro maaş alıyordu, kirası hariç! Şimdi Ersin'in tutacağız, maddi ve manevi anlamda gökyüzüne çıkaracağız. Ersin, onun aldığı paranın yüzde 1'ini bile almıyor. Pandemi döneminde basıp gidiyor, dava açıyor. Biz de mücadelemize devam ediyoruz.

"TFF REDDETTİ"

Mesut Bakkal'ın Galatasaray ilgili sözleri için TFF'ye müracaat ettik. TFF, maalesef reddetti. Uygun görmediğini kısa bir dille söyledi. Gönüllerde kayıtlara geçmiştir. Beşiktaş'ın hakkının yenildiğini söylemiştir. Talebimizi de usulden reddetmişlerdir.

"BAZI FUTBOLCULAR 'PARAMI ALIRIM YAN GELİR YATARIM' MODUNDALAR"

Çok yüksek kontratları olan futbolcular bu konuda bir indirim yapmıyorlar. Birçoğu da kadro dışı bırakılmasına rağmen 'Ben paramı alırım, yan gelir yatarım' modundalar. Daha önce yapılan bu yüksek kontratların acısını çekiyoruz.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün güncel borcu da açıklandı. Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada kulübün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanırken, alacağın ise 298 milyon 820 bin TL olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların toplam borç-alacak farkı ise 3 milyar 272 milyon 2 bin TL olarak ortaya çıktı.