Denizlispor'un gollerini 31. dakikada Hugo Rodallega, 44'te Recep Niyaz ve 80. dakikada ise Sacko kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16'da Mallan ve 77. dakikada ise Tetteh'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Denizlispor 24 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıkarken, 31 puanda kaldı.

KARŞLAŞMANIN İLK 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Stevie Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh.