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    • 06.03.2021 18:06
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    3-2 | Maç Özeti

    Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında 'u ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

    Denizlispor Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

    Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

    Denizlispor'un gollerini 31. dakikada Hugo Rodallega, 44'te Recep Niyaz ve 80. dakikada ise Sacko kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16'da Mallan ve 77. dakikada ise Tetteh'ten geldi.

    Bu sonuçla birlikte kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Denizlispor 24 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıkarken, 31 puanda kaldı.

    KARŞLAŞMANIN İLK 11'LERİ

    Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Stevie Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh.

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