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    • 06.03.2021 13:20
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    maçı ne zaman saat kaçta? ?

    Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ın Gaziantep FK karşısında oynayacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta? BJK Gaziantep maçı ne zaman?

    BJK Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta sorusunun cevabı siyah beyazlı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Ligde liderlik mücadelesi veren Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!

    BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

    MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

    Ligin 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.

    Gaziantep ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.

    Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamladı.

    Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş ligdeki son maçında ise Yeni Malatyasapor'u deplasmanda 1-0'la geçti.

    4. RANDEVU

    Beşiktaş ile Gaziantep, ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.

        Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette siyah-beyazlıların bir, Güney Doğu temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.

        Geçen sene Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanırken, İstanbul'daki mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

        Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı ise Gaziantep 3-1 kazanmıştı.
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