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    • Spor
    • 06.03.2021 Gazete
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    ’ın sürekli hakemler hakkında konuşması ’da rahatsızlığa neden oldu

    Teknik Direktörü 'ın hemen her maç sonrasında hakemler ve ile ilgili açıklamalarda bulunması 'da rahatsızlığa neden oldu. Bu durumdan teknik direktör 'in de şikayetçi olduğu ve yöneticilere dert yandığı ifade edildi. Terim'in, "Madem konuşmak serbest biz de konuşalım. Her maç sonrası şikayetimiz varsa dile getirelim. Hakkını aramak başkalarına muhsus değil" dediği öğrenildi.

    Madem öyle biz de konuşalım

    Beşiktaş Teknik Direktörü 'ın hemen her maç sonrasında hakemler ve ile ilgili açıklamalarda bulunması 'da rahatsızlığa neden oldu. Bu durumdan teknik direktör 'in de şikayetçi olduğu ve yöneticilere dert yandığı ifade edildi. Terim'in, "Madem konuşmak serbest biz de konuşalım. Her maç sonrası şikayetimiz varsa dile getirelim. Hakkını aramak başkalarına muhsus değil" dediği öğrenildi.

    Galatasaray önceki gün 'ın kırmızı kartının iptali için 'ye başvuruda bulunmuştu, Başkan de TFF Başkanı Özdemir ile görüşmüştü.

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