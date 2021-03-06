Beşiktaş, resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınladı. Siyah-Beyazlılar'ın spor kamuoyu ile paylaştığı yazıda "Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz." İfadesi dikkat çekti.

Beşiktaş kulübünün yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verildi: Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonunu dikkatle takip ediyoruz. Futbol takımımız müsabakalarını yönetecek hakemlerin art niyetsiz ve adalet duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağ duyulu olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla…