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    • Spor
    • 06.03.2021 Gazete
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     resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınladı: Bağırarak değil 'hakkı'yla!

    , resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınladı. Siyah-Beyazlılar'ın spor kamuoyu ile paylaştığı yazıda "Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz." İfadesi dikkat çekti.

    Bağırarak değil 'hakkı'yla!

    Beşiktaş, resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınladı. Siyah-Beyazlılar'ın spor kamuoyu ile paylaştığı yazıda "Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz." İfadesi dikkat çekti.

    kulübünün yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verildi: ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonunu dikkatle takip ediyoruz. mız müsabakalarını yönetecek hakemlerin art niyetsiz ve adalet duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. nun gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağ duyulu olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla…

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    Haberler Spor Beşiktaş resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınladı: Bağırarak değil 'hakkı'yla!
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