NBA All Star maçı ne zaman saat kaçta? 2021 NBA All Star hangi kanalda?

2021 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta sonu düzenlenecek ve nefes kesecek organizasyonlara sahip olacak NBA All Star'da Batı ve Doğu karmasının en iyi oyuncuları buluşacak. Ayrıca üçlük, smaç ve yetenek yarışmaları olacak. Peki, NBA All Star maçı ne zaman saat kaçta? NBA All Star hangi kanalda?
NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
NBA All Star 2021 karşılaşması 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek.
TSİ 05.00'te oynananacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:
Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards), Kyrie Irving (Brooklyn Nets)
Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks)