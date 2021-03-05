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    • Spor
    • 05.03.2021 Gazete
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    - karşılaşmasındaki hakem kararlarını konuşuyor

    - karşılaşmasındaki hakem kararlarını konuşuyor. Karşılaşmanın orta hakemi ile VAR hakemi 'ın bu sezon maçtan maça değişen uygulamaları dikkat çekiyor. Geçen hafta - derbisinde 'nın Bakasetas'a dirseğine açık penaltı verilmezken, VAR odasında yine Çakır ve Meler vardı

    Bu ne yaman çelişki

    Türkiye Ankaragücü- karşılaşmasındaki hakem kararlarını konuşuyor. Karşılaşmanın orta hakemi ile VAR hakemi 'ın bu sezon maçtan maça değişen uygulamaları dikkat çekiyor. Geçen hafta - derbisinde 'nın Bakasetas'a dirseğine açık penaltı verilmezken, VAR odasında yine Çakır ve Meler vardı.

    Ancak Meler 3 gün sonra Mohamed'in rakibine dirseğine direkt kırmızı verirken, Çakır VAR'dan müdahale etmedi. Yine Meler bu sezon Trabzon-Galatasaray maçında penaltı vermeyerek doğru bir uygulama yaptığı pozisyonun aynısına başkentte penaltı dedi.

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    Haberler Spor Türkiye Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarını konuşuyor
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