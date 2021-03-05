Türkiye Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarını konuşuyor. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın bu sezon maçtan maça değişen uygulamaları dikkat çekiyor. Geçen hafta Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Valencia'nın Bakasetas'a dirseğine açık penaltı verilmezken, VAR odasında yine Çakır ve Meler vardı.

Ancak Meler 3 gün sonra Mohamed'in rakibine dirseğine direkt kırmızı verirken, Çakır VAR'dan müdahale etmedi. Yine Meler bu sezon Trabzon-Galatasaray maçında penaltı vermeyerek doğru bir uygulama yaptığı pozisyonun aynısına başkentte penaltı dedi.