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    • Spor
    • 05.03.2021 Gazete
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    'de teknik patron maçın ardından konuştu: Basit hatalar bitmeli!

    Teknik Direktörü , maçından sonra açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, “Açıkçası ilk yarıda istediğimiz oyundan fazlasıyla uzaktık. Bir türlü ritm bulamadık. Ancak ikinci yarıyla birlikte daha olumlu bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı başka 2. yarı başka bir maç oldu. Sonuçta 2 puan kaybettik” dedi. Erol Bulut'un açıklamalarına taraftardan tepki geldi.

    Basit hatalar bitmeli!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, "Açıkçası ilk yarıda istediğimiz oyundan fazlasıyla uzaktık. Bir türlü ritm bulamadık. Ancak ikinci yarıyla birlikte daha olumlu bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı başka 2. yarı başka bir maç oldu. Sonuçta 2 puan kaybettik" dedi.

    YEDİĞİMİZ GOL BİZE HİÇ YAKIŞMADI
    Erol Bulut, sözlerine şöyle devam etti: Geçen hafta oynadığımız iyi bir maç, kazandığımız bir maç. Yaptığımız bir pas hatasından yediğimiz bir gol var. Kalitemize yakışmayan bir gol yedik.

    6-3-1 YA DA 5-3-2 OYNUYORLAR...
    Rakip pozisyona giremezken bir gol yedik. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Kendi sahamızda rakipler genelde kapanıyor. 6-3-1 veya 5-3-2 oynuyorlar. Kapalı savunmayı aşmakta zorlandık.

        ATAMAYINCA İŞİNİZ ZORLAŞIYOR
        Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii atamadığınız zaman biraz daha zorlaşıyor işiniz. VAR'dan dönen pozisyonumuzun ise penaltı olduğunu düşünüyorum.

        İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR
        Hakem Ümit Öztürk'ün kararları tartışıldı. 30'da Novak'ın Amilton'a yaptığı faulde konuk ekip penaltı bekledi. Hakem 'Devam' dedi. 60'ta Veysel, Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. 90+2'de Pelkas, Veysel'in müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem önce penaltı kararı verdi. Sonra VAR'a gitti kararını iptal etti.

        İRFAN CAN SON 25 DAKİKA
        F.Bahçe'nin flaş transferi İrfan Can Kahveci, Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu böylece ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giydi.

            FENER 310 DAKİKA SONRA!
            Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki gol hasreti dün gece sona erdi. Sarı-Lacivertliler, 310 dakika sonra Ülker Stadı'nda gol attı. Valencia hasrete son verdi.
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