Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, "Açıkçası ilk yarıda istediğimiz oyundan fazlasıyla uzaktık. Bir türlü ritm bulamadık. Ancak ikinci yarıyla birlikte daha olumlu bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı başka 2. yarı başka bir maç oldu. Sonuçta 2 puan kaybettik" dedi.
YEDİĞİMİZ GOL BİZE HİÇ YAKIŞMADI
Erol Bulut, sözlerine şöyle devam etti: Geçen hafta oynadığımız iyi bir maç, kazandığımız bir maç. Yaptığımız bir pas hatasından yediğimiz bir gol var. Kalitemize yakışmayan bir gol yedik.
6-3-1 YA DA 5-3-2 OYNUYORLAR...
Rakip pozisyona giremezken bir gol yedik. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Kendi sahamızda rakipler genelde kapanıyor. 6-3-1 veya 5-3-2 oynuyorlar. Kapalı savunmayı aşmakta zorlandık.