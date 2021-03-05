YEDİĞİMİZ GOL BİZE HİÇ YAKIŞMADI

Erol Bulut, sözlerine şöyle devam etti: Geçen hafta oynadığımız iyi bir maç, kazandığımız bir maç. Yaptığımız bir pas hatasından yediğimiz bir gol var. Kalitemize yakışmayan bir gol yedik.