Fatih Terim, Ankaragücü önünde alınan yenilgi ve oynanan kötü futbol sonrası neşteri vuruyor. Tecrübeli hocanın hafta sonu Sivasspor maçında Taylan, Feghouli ve Belhanda'yı 11'de oynatacağı Etebo, Arda ve Gedson'u ise kulübüye göndereceği öğrenildi. Savunmada yeniden Donk'u kesip Luyindama'ya şans tanımayı düşünen Terim, cezalı Mohamed'in yerine ise Falcao'ya görev verecek. Terim'in Yedlin- Linnes konusunda da kararsız olduğu belirlendi.
TFF'Yİ FIFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açaklamalar yaptı. Başkan Ağaoğlu, "TFF'yi bağımsız olmadığı için hazırladığımız dosya ile Pazartesi günü FIFA'ya şikayet edeceğiz. Bu dosya Türk futboluna bir hizmettir. Türkiye'de futbol kuralları kapsamında iç hukuk kapıları kapandığı için örnekleriyle birlikte başvuruyu FIFA'ya yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
KARADENİZ FIRTINASI'NDAN SÜPER LİG'DE BİR İLK!
İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 Lig maçını kazanan Trabzonspor, lig tarihinde İstanbullu rakiplerini ilk kez üst üste 4 kere mağlup etti.