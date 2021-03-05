Fatih Terim, Ankaragücü önünde alınan yenilgi ve oynanan kötü futbol sonrası neşteri vuruyor. Tecrübeli hocanın hafta sonu Sivasspor maçında Taylan, Feghouli ve Belhanda'yı 11'de oynatacağı Etebo, Arda ve Gedson'u ise kulübüye göndereceği öğrenildi. Savunmada yeniden Donk'u kesip Luyindama'ya şans tanımayı düşünen Terim, cezalı Mohamed'in yerine ise Falcao'ya görev verecek. Terim'in Yedlin- Linnes konusunda da kararsız olduğu belirlendi.