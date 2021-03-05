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    • Spor
    • 05.03.2021 Gazete
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    'den neşter: maçına farklı bir 11 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , önünde alınan yenilgi ve oynanan kötü futbol sonrası neşteri vuruyor. Tecrübeli hocanın hafta sonu maçında , Feghouli ve 'yı 11'de oynatacağı Etebo, Arda ve Gedson'u ise kulübüye göndereceği öğrenildi. Savunmada yeniden Donk'u kesip Luyindama'ya şans tanımayı düşünen Terim, cezalı Mohamed'in yerine ise Falcao'ya görev verecek. Terim'in Yedlin- Linnes konusunda da kararsız olduğu belirlendi.

    Terim'den neşter

    Fatih Terim, Ankaragücü önünde alınan yenilgi ve oynanan kötü futbol sonrası neşteri vuruyor. Tecrübeli hocanın hafta sonu Sivasspor maçında Taylan, Feghouli ve Belhanda'yı 11'de oynatacağı Etebo, Arda ve Gedson'u ise kulübüye göndereceği öğrenildi. Savunmada yeniden Donk'u kesip Luyindama'ya şans tanımayı düşünen Terim, cezalı Mohamed'in yerine ise Falcao'ya görev verecek. Terim'in Yedlin- Linnes konusunda da kararsız olduğu belirlendi.

    TFF'Yİ FIFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ
    Trabzonspor     Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açaklamalar yaptı. Başkan Ağaoğlu, "TFF'yi bağımsız olmadığı için hazırladığımız dosya ile Pazartesi günü FIFA'ya şikayet edeceğiz. Bu dosya Türk futboluna bir hizmettir. Türkiye'de futbol kuralları kapsamında iç hukuk kapıları kapandığı için örnekleriyle birlikte başvuruyu FIFA'ya yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    KARADENİZ FIRTINASI'NDAN SÜPER LİG'DE BİR İLK!
    İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 Lig maçını kazanan Trabzonspor, lig tarihinde İstanbullu rakiplerini ilk kez üst üste 4 kere mağlup etti.

        BİR KALECİ HEP Mİ TERSE YATAR!
        Trabzon'da Uğurcan Çakır'ın penaltılarda sürekli terse yatması Bordo- Mavili taraftarlar arasında büyük bir tartışma yaşattı. Sosyal medyadaki Trabzonspor taraftarları, "Bu takımın kaleci antrenörü yok mu?" yorumları yaptı.

        ABDULLAH AVCI: DAHA 13 HAFTA VAR!
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kazandık, mutluyuz. Bu tarafına bakacağız. Trabzonspor takımı, şehri her hafta yukarıda olur, yarışır. Hafta hafta gideceğiz. Daha 13 hafta var" dedi.

        MONTERO GERİ DÖNÜYOR
        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan iki isimden Montero, sonunda takıma döndü. İspanyol stoper, Siyah-Beyazlıların dün yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışma gerçekleştirdi.

            ALANYASPOR İLE GÖZTEPE DOSTÇA!
            Süper             Lig'de Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı... İzmir ekibi 43. dakikada Fatih'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Beraberlik golünü 54'te Tzavellas kaydetti.

            KONYASPOR 3 EKSİKLE FENER'E BİLENİYOR
            Konyaspor             Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü iç sahada oynayacağı F.Bahçe maçının hazırlıklarına başladı. Konyaspor'da sakatlıkları süren Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı. Konya hazırlıklarına bugün de devam edecek.

            FENERBAHÇE BEKO ASVEL KARŞISINDA
            Salı gecesi Olimpia Milano karşısında flaş bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, bu gece 22.45'te Fransız temsilcisi Asvel'e konuk olacak.Fener'de tek eksik Melih Mahmutoğlu.

                RİZE'DE SUMUDİCA GİTTİ
                Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Çaykur Rizespor, Sumudica ile Süper Lig'de 7 maça çıktı. Galibiyet alamayan yeşil-mavili takım, 4 yenilgi ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

                EFES CSKA'YI EZDİ
                THY                 Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova'yı 30 sayı farkla 100- 70 yenerek üst üste 6. kez sahadan galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Micic 21, Sertaç 14, Singleton 12, Beaubois, Simon ve Larkin de 11'er sasıyla galibiyetle rol oynadılar.
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                Haberler Spor Fatih Terim'den neşter: Sivas maçına farklı bir 11 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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