7 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sonunda F.Bahçe yenilgisiyle son bulan Trabzonspor bugün saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı da dünkü İstanbul yolculuğu öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı.
Kasımpaşa maçını kazanıp yeniden çıkışa geçmeleri gerektiğini söyleyen Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Önemli olan gelişen oyunumuzu devam ettirmek. Biz iyi yoldayız. Yükselişimizin önüne geçmek için rakipler ellerinden geleni yapacaktır. Bir yenilgiyle her şey bitmedi. Şimdi yeni bir seri başlatma vakti. Kasımpaşa karşısında daha dikkatli, istekli ve arzulu futbol oynayarak galip gelmeliyiz."
3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Trabzonspor'da Hugo, Edgar ve Abdulkadir Parmak Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı da dünkü İstanbul yolculuğu öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı.
Kasımpaşa maçını kazanıp yeniden çıkışa geçmeleri gerektiğini söyleyen Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Önemli olan gelişen oyunumuzu devam ettirmek. Biz iyi yoldayız. Yükselişimizin önüne geçmek için rakipler ellerinden geleni yapacaktır. Bir yenilgiyle her şey bitmedi. Şimdi yeni bir seri başlatma vakti. Kasımpaşa karşısında daha dikkatli, istekli ve arzulu futbol oynayarak galip gelmeliyiz."
3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Trabzonspor'da Hugo, Edgar ve Abdulkadir Parmak Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.