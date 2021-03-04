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    • Spor
    • 04.03.2021 Gazete
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    Teknik Direktörü : Yeni bir seri başlatma vakti

    Teknik Direktörü , maçı öncesi “7 maçlık galibiye t serisi yapmıştık. Zirve yarışı için yeni bir seri başlatma vakti" dedi.

    Yeni bir seri başlatma vakti
    7 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sonunda F.Bahçe yenilgisiyle son bulan bugün saat 16.00'da 'ya konuk oluyor.
    Karşılaşmayı yönetecek. Trabzonspor Teknik direktörü da dünkü yolculuğu öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı.

    Kasımpaşa maçını kazanıp yeniden çıkışa geçmeleri gerektiğini söyleyen Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Önemli olan gelişen oyunumuzu devam ettirmek. Biz iyi yoldayız. Yükselişimizin önüne geçmek için rakipler ellerinden geleni yapacaktır. Bir yenilgiyle her şey bitmedi. Şimdi yeni bir seri başlatma vakti. Kasımpaşa karşısında daha dikkatli, istekli ve arzulu futbol oynayarak galip gelmeliyiz."

    3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
    Trabzonspor'da , ve Abdulkadir Parmak Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda maçında forma giyemeyecek.
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    Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Yeni bir seri başlatma vakti