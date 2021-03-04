Jose Sosa, FBTV'ye konuştu. Arjantinli yıldız, "Göztepe yenilgisi biraz sakinleştirdi. Çünkü üzerimizde çok fazla sinir vardı. O yenilgiden sonra hedefimize doğru daha sakin bir şekilde ilerlemeyi düşündük" dedi.
LUGANO'YA BENZİYORUM
Attila Szalai taraftarların kendisini Diego Lugano'ya benzetmesini yorumladı. Macar yıldız, "Ben de kendimi Lugano'ya benzetiyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu" diye konuştu.
LUGANO'YA BENZİYORUM
Attila Szalai taraftarların kendisini Diego Lugano'ya benzetmesini yorumladı. Macar yıldız, "Ben de kendimi Lugano'ya benzetiyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu" diye konuştu.