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    • Spor
    • 04.03.2021 Gazete
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    : yenilgisi bizi sakinleştirdi

    , 'ye konuştu. Arjantinli yıldız, " yenilgisi biraz sakinleştirdi. Çünkü üzerimizde çok fazla sinir vardı. O yenilgiden sonra hedefimize doğru daha sakin bir şekilde ilerlemeyi düşündük" dedi.

    Göztepe yenilgisi bizi sakinleştirdi
    , 'ye konuştu. Arjantinli yıldız, " yenilgisi biraz sakinleştirdi. Çünkü üzerimizde çok fazla sinir vardı. O yenilgiden sonra hedefimize doğru daha sakin bir şekilde ilerlemeyi düşündük" dedi.



    LUGANO'YA BENZİYORUM
    Attila Szalai taraftarların kendisini 'ya benzetmesini yorumladı. Macar yıldız, "Ben de kendimi 'ya benzetiyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu" diye konuştu.
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    Haberler Spor Jose Sosa: Göztepe yenilgisi bizi sakinleştirdi