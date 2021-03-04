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    • Spor
    • 04.03.2021 Gazete
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    Hep destek tam destek! 'de bulutlar dağıldı...

    Taraftar grupları ve sosyal medya hesapları sezon sonuna kadar Teknik Direktörü ’a destek çağrısı yaptı. Başkan da futbolculara, “Hocamızın arkasındayız” mesajını verdi.

    Hep destek tam destek
    deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar 'a tam destek verecek.

    ARTIK YIPRATICI ELEŞTİRİ YOK
    İlk olarak taraftarlar grupları ve yüksek takipçili sosyal medya hesapları, genç hoca hakkında artık yıpratıcı eleştiri yapmama çağrısında bulundu.



    BİRLİKTE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ
    Başkan 'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    İÇ HESAPLAŞMA SON BULSUN
    Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
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