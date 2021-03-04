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    • Spor
    • 04.03.2021 Gazete
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    Fener’in 100’ü güldü | Yurttan spor gündemi

    , THY Euroleague'in 27. hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Olimpia Milano takımını 100-92 mağlup etti. İşte haberin detayları ve 4 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz spor haberleri...

    Fener’in 100’ü güldü
    Fenerbahçe, THY Euroleague'in 27. hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Olimpia Milano takımını 100-92 mağlup etti. Karşılaşmada ilk çeyrek 28- 24, devre ise 52-50 ev sahibi ekip lehine sona erdi. 3. çeyrekte üstünlüğü eline alan , son 10 dakikaya 78-69'luk skor avantajı ile girdi. Sarı-Lacivertliler maçı da 8 sayı farkla kazandı. bu sonuçla ligdeki 27. maçında 16 galibiyetini almayı başardı.

    HATAY'A YİĞİDO FRENİ!
    Sezonun flaş takımı Hatayspor zorlu Sivasspor deplasmanında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.



    Ömer Erdoğan yönetiminde çok flaş skorlara imza atan Hatayspor'a Sivasspor 'dur' dedi. Akdeniz ekibi zorlu deplasmanda 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk devre 0-0 sona erdi. 54. dakikada sahneye çıkan Yatabare takımını 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra bu kez golü attı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

    BAŞAKŞEHİR PUANI DEMBA BA İLE ALDI
    Son şampiyon Başakşehir'in kan kaybı sürüyor. Konya karşısında Cikalleshi'nin golüne 85'te ile yanıt veren Başakşehir 1 puanla yetindi.

    GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ÇIKMADI
    Alt sıralardan kurtulmak isteyen ile ligin rahat takımı Karagümrük yenişemedi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 berabere bitti.

    KAYSERİSPOR'DAN HAYATİ 3 PUAN
    Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Muhar ve İlhan attı.

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