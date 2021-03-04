Fener’in 100’ü güldü

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 27. hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Olimpia Milano takımını 100-92 mağlup etti. Karşılaşmada ilk çeyrek 28- 24, devre ise 52-50 ev sahibi ekip lehine sona erdi. 3. çeyrekte üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 78-69'luk skor avantajı ile girdi. Sarı-Lacivertliler maçı da 8 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligdeki 27. maçında 16 galibiyetini almayı başardı.
HATAY'A YİĞİDO FRENİ!
Sezonun flaş takımı Hatayspor zorlu Sivasspor deplasmanında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.
Ömer Erdoğan yönetiminde çok flaş skorlara imza atan Hatayspor'a Sivasspor 'dur' dedi. Akdeniz ekibi zorlu deplasmanda 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk devre 0-0 sona erdi. 54. dakikada sahneye çıkan Yatabare takımını 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra bu kez Diouf golü attı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
BAŞAKŞEHİR PUANI DEMBA BA İLE ALDI
Son şampiyon Başakşehir'in kan kaybı sürüyor. Konya karşısında Cikalleshi'nin golüne 85'te Demba Ba ile yanıt veren Başakşehir 1 puanla yetindi.
GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ÇIKMADI
Alt sıralardan kurtulmak isteyen BB Erzurum ile ligin rahat takımı Karagümrük yenişemedi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 berabere bitti.
KAYSERİSPOR'DAN HAYATİ 3 PUAN
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Muhar ve İlhan attı.
HATAY'A YİĞİDO FRENİ!
Sezonun flaş takımı Hatayspor zorlu Sivasspor deplasmanında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.
Ömer Erdoğan yönetiminde çok flaş skorlara imza atan Hatayspor'a Sivasspor 'dur' dedi. Akdeniz ekibi zorlu deplasmanda 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk devre 0-0 sona erdi. 54. dakikada sahneye çıkan Yatabare takımını 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra bu kez Diouf golü attı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
BAŞAKŞEHİR PUANI DEMBA BA İLE ALDI
Son şampiyon Başakşehir'in kan kaybı sürüyor. Konya karşısında Cikalleshi'nin golüne 85'te Demba Ba ile yanıt veren Başakşehir 1 puanla yetindi.
GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ÇIKMADI
Alt sıralardan kurtulmak isteyen BB Erzurum ile ligin rahat takımı Karagümrük yenişemedi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 berabere bitti.
KAYSERİSPOR'DAN HAYATİ 3 PUAN
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Muhar ve İlhan attı.