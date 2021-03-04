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    • 04.03.2021 16:00
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    CANLI | Alanya - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 28'nci haftasında Alanya, 'yi konuk ediyor. , ligde kötü gidişe bir dur demek isterken; rakibi Göztepe ise kazanarak galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Alanyaspor - Göztepe

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Alanya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Alanyaspor - Göztepe maçı 4 Mart Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Davidson, Bareiro, Mustafa Pektemek
    Göztepe: İrfancan, Murat, Atınç, Alparslan, Mihojevic, Zulc, Soner, Halil, Diabate, Ndiaye, Jahovic

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