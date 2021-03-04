Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Göztepe maçı 4 Mart Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Davidson, Bareiro, Mustafa Pektemek

Göztepe: İrfancan, Murat, Atınç, Alparslan, Mihojevic, Zulc, Soner, Halil, Diabate, Ndiaye, Jahovic