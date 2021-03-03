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    • Spor
    • 03.03.2021 Gazete
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    Divan kurulu başkanı men hakem hatalarına isyan etti

    Divan Kurulu Başkanı men, F.Bahçe maçında yaşanan hakem hatalarına isyan etti. Sürmen, futbolun çok farklı bir yöne kaydığını vurgulayarak, "Maalesef futbolun kuralları değişti. nun geleceği yerine, önce yayıncı kuruluşun gelirinin düşünüldüğü bir ortamda, futbolun kurallarının uygulanması imkansız. Kimi kime şikayet edeceğiz ki?" dedi.

    Kimi kime şikayet edeceğiz

    Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı men, F.Bahçe maçında yaşanan hakem hatalarına isyan etti. Sürmen, futbolun çok farklı bir yöne kaydığını vurgulayarak, "Maalesef futbolun kuralları değişti. nun geleceği yerine, önce yayıncı kuruluşun gelirinin düşünüldüğü bir ortamda, futbolun kurallarının uygulanması imkansız. Kimi kime şikayet edeceğiz ki?" dedi.

    taraftarları da F.Bahçe ile oynanan derbinin ardından şehrin farklı noktalarına pankartlar asarak, hakem hatalarına ve adaletsizliğe tepki gösterdi. Pankartlarda, "Futbol sadece futbol değildir o yüzden başaramıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor Divan kurulu başkanı Ali Sürmen hakem hatalarına isyan etti