Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, F.Bahçe maçında yaşanan hakem hatalarına isyan etti. Sürmen, futbolun çok farklı bir yöne kaydığını vurgulayarak, "Maalesef futbolun kuralları değişti. Türk futbolunun geleceği yerine, önce yayıncı kuruluşun gelirinin düşünüldüğü bir ortamda, futbolun kurallarının uygulanması imkansız. Kimi kime şikayet edeceğiz ki?" dedi.

Trabzonspor taraftarları da F.Bahçe ile oynanan derbinin ardından şehrin farklı noktalarına pankartlar asarak, hakem hatalarına ve adaletsizliğe tepki gösterdi. Pankartlarda, "Futbol sadece futbol değildir o yüzden başaramıyoruz" ifadelerine yer verildi.

