Süper Lig'in 28. Çaykur Rizespor haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan zorlu maçı Hüseyin Göçek yönetiyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Uğur Demirok, Attamah, Ramazan, Kolovetsios, Muhar, Avramovski, P. Henrique, Lennon, Maglica
Rizespor: Gökhan, Talbi, Selim, Melnjak, Meriah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Sabo, Djokovic, Söderlund