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    • 03.03.2021 20:05
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    , 'in 28. haftasında deplasmanda HES Kablo ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Kayserispor - Çaykur Rizespor | CANLI

    'in 28. haftasında deplasmanda HES Kablo ile karşılaşıyor.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan zorlu maçı yönetiyor.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Uğur Demirok, Attamah, Ramazan, Kolovetsios, Muhar, Avramovski, P. Henrique, Lennon, Maglica

    Rizespor: Gökhan, Talbi, Selim, Melnjak, Meriah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Sabo, Djokovic, Söderlund

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