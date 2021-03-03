Fenerbahçe'de Szalai stopere geçiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor deplasmanında sol bekt mevkinde harika bir performans gösteren Attila Szalai, Serdar Aziz'in cezası nedeniyle Antalya maçında yeniden stopere geçecek. Sol bekte ise Filip Novak'ın oynaması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş'ın cezalı olduğu haftada orta sahada ise Mesut Özil, Ozan Tufan ve Jose Sosa üçlüsüne şans verilecek.
BEŞİKTAŞ-F.BAHÇE 21 MART'TA
Süper Lig 'de 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta programları dün TFF resmi sitesinden açıklandı. Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
FIRTINA DEPLASMANI SEVİYOR!
Deplasmanda son yenilgisini 128 gün önce F.Bahçe karşısında alan Trabzonspor, son 4 dış saha maçını ise kayıpsız geçti. Fırtına, Kasımpaşa karşısında bu geleneği sürdürmek istiyor. Bordo- Mavililer, hazırlıklarını bugün tamamlayacak.