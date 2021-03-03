Fenerbahçe'de Szalai stopere geçiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor deplasmanında sol bekt mevkinde harika bir performans gösteren Attila Szalai, Serdar Aziz'in cezası nedeniyle Antalya maçında yeniden stopere geçecek. Sol bekte ise Filip Novak'ın oynaması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş'ın cezalı olduğu haftada orta sahada ise Mesut Özil, Ozan Tufan ve Jose Sosa üçlüsüne şans verilecek.