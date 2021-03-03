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    • Spor
    • 03.03.2021 Gazete
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    Fenerbahçe'de Szalai stopere geçiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Trabzonspor deplasmanında sol bekt mevkinde harika bir performans gösteren Attila Szalai, 'in cezası nedeniyle Antalya maçında yeniden stopere geçecek. Sol bekte ise 'ın oynaması bekleniyor. 'ın cezalı olduğu haftada orta sahada ise , ve üçlüsüne şans verilecek.

    Szalai stopere geçiyor

    Trabzonspor deplasmanında sol bekt mevkinde harika bir performans gösteren Attila Szalai, Serdar Aziz'in cezası nedeniyle Antalya maçında yeniden stopere geçecek. Sol bekte ise Filip Novak'ın oynaması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş'ın cezalı olduğu haftada orta sahada ise Mesut Özil, Ozan Tufan ve Jose Sosa üçlüsüne şans verilecek.

    BEŞİKTAŞ-F.BAHÇE 21 MART'TA
    Süper Lig 'de 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta programları dün TFF resmi sitesinden açıklandı. Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

    FIRTINA DEPLASMANI SEVİYOR!
    Deplasmanda son yenilgisini 128 gün önce F.Bahçe karşısında alan Trabzonspor, son 4 dış saha maçını ise kayıpsız geçti. Fırtına, Kasımpaşa karşısında bu geleneği sürdürmek istiyor. Bordo- Mavililer, hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

        GENÇLER BAŞLADI ANTEP BİTİRDİ
        Süper Lig'de Gaziantep, sahasında G.Birliği'ni 2-1 mağlup etti. 17'de Lima Gençlerbirliği'ni öne geçirdi: 0-1. 59'da ceza sahasına yakın yerde rakibinden topu kapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1. 79'da Güray Vural'ın ortasında ceza alanı içinde Jefferson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

        KAZANAN 11 SAHADA
        8'de 8 yapan Galatasaray bu akşam Ankaragücü deplasmanına çıkacak. 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Fatih Terim kazanan 11'i bozmayacak. Belhanda, Taylan ve Feghouli yedek kalacak.

        KUPADA YARI FİNAL PROGRAMI AÇIKLANDI
        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı. 16 Mart Salı Beşiktaş-Başakşehir, 17 Mart Çarşamba günü Antalya-Alanya maçı oynanacak.

            SÜPER LİG'DE BUGÜN 4 MAÇ DAHA VAR
            Spor Toto Süper Lig'de bugün Ankaragücü-Galatasaray maçının dışında 4 karşılaşma daha oynanacak. Günün programı şöyle: 13.30 BB Erzurumspor- Fatih Karagümrük, 16.00 Sivasspor-Hatayspor, 16.00 Medipol Başakşehir-Konyaspor, 19.00 Kayserispor- Çaykur Rizespor.

            ANADOLU EFES'TEN 5'TE 5
            Anadolu             Efes, THY Euroleague'in 26. hafta maçında sahasında Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti. Böylelikle son 5 maçını da galibiyetle tamamladı.

            BURSA ALİ AKMAN İLE YOLLARINI AYIRDI
            Bursaspor Kulübü, Frankfurt'a usulsüz şekilde transfer olduğu gerekçesiyle kadro dışı bıraktığı Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda sözleşme feshedilmiştir" ifadesi kullanıldı.
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            Haberler Spor Fenerbahçe'de Szalai stopere geçiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)