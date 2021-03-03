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    • Spor
    • 03.03.2021 15:59
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    • 03.03.2021 15:59
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    CANLI | Sivas - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de heyecan fırtınası son gaz devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Sivas, bu sezonun en flaş çıkışını yapan 'u evinde ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Sivasspor - Hatayspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28'inci hafta maçında Sivas ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Sivasspor - Hatayspor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare
    Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Sackey, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf

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