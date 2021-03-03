Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28'inci hafta maçında Sivasspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Hatayspor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Sackey, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf