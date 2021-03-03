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    • 03.03.2021 13:19
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 28. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sürüyor. Ligde düşme potasında bulunan , orta sıralardaki İstanbul temsilcisi 'ü ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | BB Erzurumspor - Karagümrük

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile Fatih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurum - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BB ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    BB ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
    BB Erzurumspor:     Szumski, Butko, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk, Rashani, Gomes
    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

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    Haberler Spor CANLI | BB Erzurumspor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle