Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk, Rashani, Gomes

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech