Zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren Atiba Hutchinson adeta insan üstü bir performans sergiliyor. 38 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 4 gol ve 5 asistle Kartal'ın başarısında çok büyük bir rol oynadı.
Kanadalı yıldız, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 38 yaş ve üstü futbolcular dikkate alındığında en etkileyici 3 performanstan birisini ortaya koyuyor.
İlk sırada Milan'ın süper starı Zlatan İbrahimovic geliyor. 39 yaşındaki İsveçli forvet bu sezon Serie A'da takımına 14 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.