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    • 03.03.2021 13:13
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    lı Atiba, İbrahimovic ve Quagliarella ile yarışıyor

    Süper Lig'de forması ile üstün bir performans sergileyen Kanadalı Atiba, dün akşam attığı golle takımına yine 3 puan getirdi. Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 24 maçta 4 gol ve 5 asistle oynayan Atiba, bu alanda İbrahimovic ve Quagliarella ile yarışıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş'ın Kanadalısı dünya yıldızlarıyla yarışıyor

    Zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren Atiba Hutchinson adeta insan üstü bir performans sergiliyor. 38 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 4 gol ve 5 asistle Kartal'ın başarısında çok büyük bir rol oynadı.

    Kanadalı yıldız, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 38 yaş ve üstü futbolcular dikkate alındığında en etkileyici 3 performanstan birisini ortaya koyuyor.



    İlk sırada Milan'ın süper starı Zlatan İbrahimovic geliyor. 39 yaşındaki İsveçli forvet bu sezon Serie A'da takımına 14 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.



        Yine İtalya'da Sampdoria formasını giyen 38 yaşındaki Fabio Quagliarella 22 maçta rakip ağları 8 kez havalandırdı. Atiba da Süper Lig'de 4 gol ve 5 asistle tam 9 gole direkt katkı yapmayı başardı.



        2013 yılından bu yana Beşiktaş formasını giyen ve ismini kulübün efsaneleri arasına yazdıran Kanadalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Siyah-Beyazlı yönetim, Atiba ile 1 yıl daha yola devam etmeyi düşünüyor.
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