



2013 yılından bu yana Beşiktaş formasını giyen ve ismini kulübün efsaneleri arasına yazdıran Kanadalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Siyah-Beyazlı yönetim, Atiba ile 1 yıl daha yola devam etmeyi düşünüyor.