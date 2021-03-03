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    • 03.03.2021 16:00
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    • 03.03.2021 16:00
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    CANLI | - Konya maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Konya'u konuk ediyor. Maçta ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Sporseverler maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebiliyor.

    CANLI | Başakşehir - Konyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28'inci hafta maçında ile Konya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Başakşehir - Konyaspor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Deniz, Crivelli
    Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci

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    Haberler Spor CANLI | Başakşehir - Konyaspor maçı canlı anlatım izle