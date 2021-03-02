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    • Spor
    • 02.03.2021 Gazete
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    ’dan net mesaj: Ligin en iyisi biziz

     Teknik Direktörü , maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Kim ne derse desin ligin en iyi futbolunu biz oynuyoruz. Belki puan olarak rakiplerimizle aynıyız ama oyun olarak büyük fark var. Hep beraber sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımızdan eminim" dedi.

    Ligin en iyisi biziz

    Beşiktaş Teknik Direktörü , maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Kim ne derse desin ligin en iyi futbolunu biz oynuyoruz. Belki puan olarak rakiplerimizle aynıyız ama oyun olarak büyük fark var. Hep beraber sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımızdan eminim" dedi.

    Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili olarak da, "Zemin kötü olabilir. Bu yüzden sonucu çabuk almalıyız. Size güvenim sonsuz. Her zamanki gibi kazanacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

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