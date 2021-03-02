Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Kim ne derse desin ligin en iyi futbolunu biz oynuyoruz. Belki puan olarak rakiplerimizle aynıyız ama oyun olarak büyük fark var. Hep beraber sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımızdan eminim" dedi.

Sergen hoca Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili olarak da, "Zemin kötü olabilir. Bu yüzden sonucu çabuk almalıyız. Size güvenim sonsuz. Her zamanki gibi kazanacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.