MÜTHİŞ SÜRATLİ VE ÇABUK

21 yaşındaki Gana asıllı Belçikalı futbolcu bu sezon Anderlecht formasıyla 26 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Amuzu müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkıyor.